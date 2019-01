L'excellent Thor Ragnarok est disponible en Blu-ray UHD. Hélas, son ramage ne se hisse pas à la hauteur de son plumage.

La séance 4K du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Les nombreux films constituant le Marvel Cinematic Universe sont loin d’être tous disponibles en format UHD. De fait, quand l’un d’entre eux l’est, il apparaît difficile de bouder son plaisir.

C’est justement le cas de Thor : Ragnarok, qui vient mettre son univers bariolé au service de la 4K. On ne va pas vous mentir : le super-héros campé par Chris Hemsworth donne le meilleur de lui-même, aussi bien techniquement qu’artistiquement.

Film LE FILM

Réalisé par Taika Waititi (Vampire en toute intimité), Thor : Ragnarok surprend par rapport à ses prédécesseurs — et les autres films du Marvel Cinematic Universe. En effet, le blockbuster joue habilement des codes de l’autodérision pour rendre sympathique un personnage qui n’était pas parvenu à l’être auparavant.

Très drôle et bien référencé, Thor : Ragnarok porte surtout la patte de son réalisateur alors que les productions Marvel ont plutôt tendance à installer un yes-man derrière la caméra. En bref, ce troisième opus dédié au super-héros asgardien constitue une excellente surprise.

Image L’IMAGE : 5/5

La photographie pop de Thor : Ragnarok, qui renvoie aux eighties (coucou Flash Gordon), trouve son meilleur allié avec le support UHD. C’est simple : la palette colorimétrique riche et chatoyante éclate la rétine grâce à des contrastes renforcés. Sur la planète Sakaar, c’est un véritable festival qui s’offre à nos yeux et la tenue flashy de Jeff Goldblum peut difficilement être plus tape-à-l’oeil. Bien entendu, le HDR vient appuyer le moindre reflet sur les armures et donner de l’éclat aux sources de lumière.

Si, de loin, Thor : Ragnarok attire le regard, de près, le gain en définition est tout aussi palpable. Les détails sur les visages et les costumes baignent dans une profondeur de champs qui inonde l’écran. Vous cherchiez un Blu-ray UHD de référence côté image ? Ce Thor : Ragnarok en est assurément un.

Son LE SON : 3/5

Côté son, on s’attendait à un spectacle à la hauteur de ce qui est affiché sur le téléviseur. Seulement, comme d’autres Blu-ray estampillés Disney, celui de Thor : Ragnarok pâtit d’une dynamique ramassée. On conseillera dès lors d’augmenter le volume par rapport à d’habitude.

D’une manière plus globale, le mixage Atmos, en version originale, souffre d’un manque criant de punch. Il y avait pourtant matière à immerger le spectateur dans un brouhaha très appréciable. À l’arrivée, seules la spatialisation des bruitages et l’utilisation des canaux en hauteur convainquent. Pas mal, mais il y avait pourtant de quoi faire mieux.

Le Blu-ray UHD de Thor : Ragnarok est disponible sur Amazon.

