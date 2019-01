Avec une configuration quasi similaire au Mi A2 et un rapport qualité/prix toujours aussi attractif, le Xiaomi Mi 8 Lite est un très bon choix si on a un petit budget. Il est aujourd'hui disponible à partir de 204 euros sur GearBest.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Comme son nom l’indique, le Xiaomi Mi 8 Lite est une version allégée du flagship d’origine. GearBest propose aujourd’hui le modèle 64 Go à 204 euros avec le code promo GBMPPS65 (au lieu de 269 euros à sa sortie) et la version 128 Go à 239 euros avec le code promo GBMPPS8J (contre 309 euros à son lancement).

Le Xiaomi Mi 8 Lite dispose d’un design similaire à son grand-frère, même si l’on peut apercevoir des bordures un peu plus épaisses autour de son écran Full HD+ de 6,26 pouces. Bien cachée dans l’encoche, on retrouve une caméra frontale de 24 mégapixels qui fait du bon travail. Même constat pour le module principal de 12 + 5 mégapixels au dos, le résultat est très satisfaisant quand les conditions optimales sont réunies.

Comme pour la majorité de ses smartphones, Xiaomi assure un rapport qualité/prix très intéressant. Le Mi 8 Lite embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 660 cadencé à 2,2 GHz épaulé par 4 Go de mémoire vive, l’équivalent d’une configuration qui a déjà fait ses preuves en termes d’efficacité au quotidien sur le Mi A2. Celui-ci n’embarque pas Android One, mais offre une expérience utilisateur fluide sous Android 8.1 Oreo via l’interface MIUI.

De plus, le Mi 8 Lite possède une autonomie très confortable avec sa batterie de 3 350 mAh et propose un système de recharge via USB-C (ce qui est assez rare sur ce segment tarifaire pour être souligné).

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Le rapport qualité/prix Xiaomi

Une partie photo convaincante pour le prix

Les mêmes performances que le Mi A2

Une autonomie confortable

Disponible en deux coloris, le Xiaomi Mi 8 Lite s’affiche à 204 euros après avoir saisi le code promo GBMPPS65 sur GearBest.

Si vous souhaitez avoir plus d’espace de stockage, la version 128 Go du Xiaomi Mi 8 Lite est disponible à 239 euros en utilisant le code promo GBMPPS8J, contre 309 euros à sa sortie en France.