iTunes arrive sur les téléviseurs Samsung de 2018 et 2019.

Le CES réserve toujours son lot de surprises et l’édition 2019 ne va pas déroger à la règle. Pour preuve, dans un communiqué de presse publié par Samsung le 6 janvier 2019, on apprend que les téléviseurs du constructeur coréen vont bientôt avoir droit à… iTunes, la plateforme vidéo d’Apple.

À compter du printemps prochain, les propriétaires d’une télé Samsung achetée en 2019 ou en 2018 (après mise à jour) auront donc la possibilité d’acheter/louer des films et des séries du catalogue proposé par Apple sur ses propres appareils. Bien évidemment, les contenus pourront être lus en 4K et en HDR.

Une drôle d’association

De loin, cette association entre Apple et Samsung paraît des plus étranges. Si on peut lui reconnaître un aspect business indéniable, dans la mesure où Samsung a une belle puissance de frappe sur le marché des téléviseurs, force est de constater que la firme de Cupertino risque de cannibaliser les ventes de son Apple TV en intégrant iTunes ailleurs que chez lui. En effet, les téléviseurs connectés de Samsung qui tournent sous Tizen proposent déjà toutes les autres applications essentielles à télécharger (Netflix, Amazon Prime, RMC Sport, MyCanal). Il ne leur manquait plus que iTunes pour se substituer à la box d’Apple.

On ne comprend pas non plus pourquoi Apple choisit Samsung plutôt que LG. Aujourd’hui, la technologie OLED — portée par LG sur le marché des téléviseurs — offre la meilleure image possible. En outre, à l’instar de certains contenus iTunes, les télés LG sont compatibles avec le format Dolby Vision, contrairement aux rivales Samsung qui militent en faveur du HDR10+. En bref, la confusion sera de mise si Apple n’épouse pas le format à son tour.

Si Samsung a promis une intégration poussée au sein de son écosystème basé sur Tizen, Apple a confié à The Verge que les habitudes de consommation ne seront pas traquées au sein de l’application iTunes.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte