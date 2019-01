Une vidéo non identifiée, partagée par un insider sérieux, montre un téléphone pliable très spécial. Vrai leak ou deep fake ?

Les téléphones pliables risquent d’être un sujet très discuté dans les mois à venir, surtout depuis que Samsung, numéro 1 du marché, a montré un prototype fonctionnel. Et selon une mystérieuse vidéo publiée par le sérieux insider Evan Blass le 3 janvier 2019, la firme coréenne pourrait trouver en Xiaomi un concurrent redoutable.

La séquence d’une vingtaine de secondes montre un téléphone avec un écran très large capable de se replier de chaque côté — vers l’arrière — pour devenir un appareil d’une taille plus conventionnelle.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake ? pic.twitter.com/qwFogWiE2F — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

Objet à suivre ou fake ?

Journaliste spécialiste habitué des leaks avérés, Evan Blass ne saurait garantir la légitimité de la vidéo. Il précise : « Je ne peux rien confirmer sur l’authenticité de la vidéo ou de l’appareil, mais ce serait un produit de Xiaomi, m’a-t-on dit. Nouveau smartphone à suivre ou gadget fantasme ? »

Dans tous les cas, on tiendrait là un concept beaucoup plus abouti que les autres, la notion de flexibilité étant poussée dans ses derniers retranchements (au sens propre comme au figuré). Néanmoins, on se pose quelques questions sur l’épaisseur du smartphone une fois que les deux parties sont rabattues : a priori, il sera compliqué de le glisser dans une poche. De la même manière, quid de la solidité d’un appareil équipé d’un écran qui peut faire tout le tour ?

Autrement, on ne serait guère étonné de voir Xiaomi se lancer sur ce segment qui a encore tout à prouver du côté des usages et de l’ergonomie dont l’utilisateur peut réellement bénéficier. En juillet dernier, ET New rapportait que la firme chinoise commercialiserait un téléphone pliable en 2019.