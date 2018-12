L'épisode interactif de Black Mirror est à peine sorti que des fans ont déjà réussi à explorer toutes les branches narratives possibles. Attention, spoilers.

Il y a ceux qui prennent leur temps, et puis il y a les autres. À peine quatre heures après la mise en ligne de Bandersnatch, l’épisode spécial de Black Mirror, ce 28 décembre 2018, un internaute (ou une internaute) qui répond au pseudonyme de u/alpine a posté sur Reddit un schéma détaillé de tous les arcs narratifs qu’il est possible d’emprunter au cours de l’intrigue.

Bandersnatch met en scène un adolescent dans les années 1980, qui s’est mis en tête de construire un jeu interactif adapté d’un livre « dont vous êtes le héros ». Cet épisode de la série à succès Black Mirror — dont Netflix a racheté les droits en 2015 — se situe à la frontière avec le jeu vidéo : de nombreux choix s’offrent aux abonnés, qui deviennent partie intégrante de l’histoire.

De très nombreux arcs narratifs

D’après Charlie Brooker et Annabel Jones, les créateurs et producteurs de la série, créer cet épisode aurait pris le temps et l’énergie traditionnellement déployés pour quatre épisodes. Il peut durer entre 90 minutes (la branche « courte ») et 150 minutes (la branche la plus longue). Lorsque vous avez terminé un scénario, vous pouvez soit recommencer, soit continuer à explorer d’autres branches narratives.

D’après ce que nous avons pu voir de l’épisode Bandersnatch jusqu’ici, le schéma de u/alpine semble déjà très complet, même si l’internaute a précisé qu’il allait le mettre à jour en fonction des découvertes. On y voit déjà 13 fins différentes (en rose sur le dessin). Certains sont également persuadés qu’il existe une fin cachée que seule une combinaison précise de choix pourrait débloquer…

« Ne revenez pas en arrière : allez toujours de l’avant. »

Voici, ci dessous, l’arbre tracé par u/alpine et partagé sur Reddit. Attention, ce schéma détaille évidemment de nombreuses informations sur l’épisode : consultez-le à vos risques et périls.

Si vous ne savez pas bien comment aborder cet épisode très spécial, vous pouvez aussi simplement suivre les conseils de David Slade, le réalisateur de l’épisode, qui s’est confié au Hollywood Reporter : « Soyez vous-mêmes. Ne pensez pas qu’il y a une meilleure façon [de visionner l’épisode] — faites votre propre bout de chemin. Sinon, vous allez être paralysés par l’angoisse de devoir faire des choix. Et ne revenez pas en arrière : allez toujours de l’avant. »

Here's some advice, take it or leave it. pic.twitter.com/BTWO45OgzM — Black Mirror (@blackmirror) December 28, 2018

