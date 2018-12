Plusieurs propriétaires d'un iPad Pro ont constaté que leur exemplaire était plié. Mais, pour Apple, c'est normal.

Vous vous souvenez des iPhone 6 qui pouvaient facilement se plier ? Ce phénomène, à l’époque appelé bendgate, touche désormais l’iPad Pro 2018. Ces dernières semaines, plusieurs témoignages, notamment partagés sur les forums de MacRumors, ont déploré une tablette pas tout à fait droite — que ce soit après quelques jours d’utilisation ou, pire, en sortie de carton.

Nos confrères de The Verge ont constaté eux-mêmes le problème et l’ont confirmé dans un article daté du 19 décembre 2018 (notre iPad Pro 11 pouces LTE est droit comme la justice). Croyez-le, ou non, mais Apple assume.

Un iPad Pro plié ? C’est normal !

Pour Apple, il est même normal que certains iPad Pro se plient et soient livrés dans cet état. Ce serait dû au processus de fabrication (au moment du refroidissement de l’alliage mélangeant plastique et aluminium), sachant que la courbure ne devrait pas s’aggraver avec le temps ou inhiber les performances de la tablette. Comprendre : Apple ne considère pas cela comme un défaut.

Ledit défaut peut visiblement toucher les deux tailles — 11 et 12,9 pouces — et semble plus prononcé pour les versions LTE (il y a plus de plastique à cause des antennes). Si jamais vous achetez un iPad Pro 2018, on vous conseille de vérifier très vite sa forme — et faire valoir votre droit de rétractation, le cas échéant.

On a rarement vu ce genre de désagrément toucher Apple, reconnu pour sa qualité de fabrication à nulle autre pareille et ses finitions très haut de gamme. D’autant que l’on parle quand même d’un produit dont le prix démarre à 899 euros et peut monter à 2 119 euros dans sa configuration la plus élevée. Personne n’a envie d’avoir pareille surprise au moment de déballer son iPad. Surtout si c’est un cadeau de Noël…

