Le site d'e-commerce est devenu incontournable, surtout en période de fêtes. Mais d'où vient son nom ?

Le mot « Amazon » est devenu tellement populaire qu’il est désormais indissociable des périodes de fêtes de fin d’année. Toutefois, le nom du géant américain omniprésent a beau être sur toutes les lèvres, peu de consommateurs savent à quoi il correspond.

Si vous suivez régulièrement Numerama, vous savez déjà pourquoi Alexa, l’assistant audio d’Amazon, s’appelle Alexa. Mais le nom de l’entreprise qui l’a créé a aussi une histoire.

Amazon a été fondée en 1994 par Jeff Bezos, qui est aujourd’hui un des hommes les plus riches au monde. À l’époque, c’est un site de vente en ligne de livres, dont le slogan est : « La librairie la plus grande du monde ». L’entrepreneur Américain cherche alors à trouver un nom pour sa startup.

D’Abracadabra à Amazon

Il pense d’abord à Abracadabra, raconte la journaliste Ann Byers dans la biographie Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon (2006). Ce mot, selon lui, retransmet bien l’effet « magique » derrière le processus de livraison d’un livre à domicile après une commande en un seul clic sur internet.

Il décide de le raccourcir en Cadabra, plus court, plus percutant. Pendant quelques jours, sa société s’appelle Cadabra, Inc, explique Brad Stone dans le livre The Everything Store. Mais alors qu’il appelle un avocat pour déposer le nom officiellement, au bout du fil, le juriste croit entendre le mot « cadavre », ce qui pousse Bezos à faire marche arrière.

La plus grosse entreprise de la terre ?

Pendant quelques semaines, raconte toujours Ann Byers, Bezos part à la cherche d’un nouveau nom. Il prend un dictionnaire et feuillette tous les mots qui commencent par « A », car il souhaite trouver un mot qui se situerait en haut des recherches par ordre alphabétique. C’est ainsi qu’il est tombé sur l’Amazone (sans « e » en anglais), le nom du fleuve qui traverse le Pérou, la Colombie et le Brésil.

L’Amazone est aussi le fleuve le plus long de la terre (7 025km), et Jeff Bezos voulait que son entreprise soit… la plus grosse de la terre. Il n’en est aujourd’hui plus très loin, après avoir dépassé les 1 000 milliards de dollars en Bourse en septembre 2018.