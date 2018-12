« Always together » fera vibrer smartphone et veste connectée lorsque les deux objets seront séparés. De quoi éviter tout oubli, à condition, bien sûr, de ne pas oublier les deux objets...

Levi’s vient de mettre à jour sa veste connectée avec une nouvelle fonction nommée « Always together ». Désormais, via l’application Jacquard, ses utilisateurs peuvent lier leur veste et leur smartphone, de façon à ce qu’ils vibrent lorsqu’ils ne sont plus à portée de connexion Bluetooth. Vu le prix des deux objets, la fonctionnalité trouve tout son intérêt.

En septembre 2017, Levi’s avait sorti une version un peu spéciale de sa veste « Commuter ». Ce modèle, connecté en Bluetooth au smartphone, dispose d’une surface tactile sur la manche gauche, à laquelle il suffit de clipper un petit appareil. L’utilisateur peut activer certaines commandes basiques du smartphone grâce à sa manche, comme son application de musique ou Google Maps.

Les deux entreprises californiennes ont choisi un modèle de veste utilisé pour les trajets à vélo, car l’intérêt de la technologie était d’offrir un accès aux commandes du smartphone dans des situations où il est difficile de le sortir. Mais à 350 $ l’objet — contre 145 $ pour le textile seul — les possibilités s’avéraient cependant trop limitées pour devenir un produit de masse.

La Commuter X Jacquard s’améliore avec l’âge

Pionnière du genre, la veste est le fruit d’une collaboration entre la marque de jeans et le Google Advanced Technology Projects Group (ATAP) à travers son projet de textile connecté, Jacquard. La veste Levi’s sert en quelque sorte de terrain d’expérimentation à Google pour un développement à terme plus large des tissus connectés.

Si les premiers acheteurs ont reçu un objet plutôt gadget, ses créateurs continuent de l’améliorer en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, elle peut envoyer des notifications liées aux applications de VTC ou servir de lumière et de clignotant pour les trajets nocturnes.

Ne pas perdre sa veste à 350 $

Cet été, les développeurs lançaient une option « trouver son téléphone », qui permet de faire sonner son téléphone au volume maximal (même s’il est en silencieux) grâce à une commande sur la manche de la veste. Mais la fonctionnalité a un point faible : il faut se rendre compte qu’on a oublié son smartphone.

Avec « Always Together », ce genre de situation ne devrait plus arriver. Et en plus, elle permet également de ne pas oublier sa veste, puisque les notifications vont dans les deux sens. En revanche, pour les plus grands étourdis, capables d’oublier veste et smartphone, la solution ne viendra sûrement pas de l’IoT…