Hangouts reçoit en ce moment les réponses automatiques déjà bien connues des utilisateurs de Gmail. Prêts à répondre des phrases pré-écrites à tous vos collègues ?

Google a annoncé mi-décembre 2018 la compatibilité de la fonction Smart Reply avec son logiciel de chat Google Hangouts. Ces réponses automatiques que vous découvrez parfois à côté des boutons « Répondre » d’un mail seront donc également disponibles sur la messagerie instantanée de Google. Pour rappel, Hangouts est petit à petit en train d’être relégué au rang d’offre professionnelle — ce sont donc les clients G Suite qui ont le droit à cette nouveauté.

En pratique, elle fonctionne comme sur le logiciel de messagerie : elle suggère une réponse toute faite, souvent très courte, à un message reçu. Ces messages sont plus censés être des textes très formels, de remerciement ou de relance, ou des appels à une action. En Français, on trouve souvent des « Très bonne idée », « Excellente idée », « Merci pour ce CR » et autres « OK pour moi ». Cela ne changera donc pas réellement votre manière d’interagir avec vos collègues, mais cela pourra vous faire gagner un peu de temps sur certaines réponses toutes faites utilisées au quotidien.

D’après Google, les Smart Reply seront activées dans Hangouts pour les clients professionnels G Suite d’ici 1 à 3 jours — le déploiement sera donc rapide.