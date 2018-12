Les joueurs professionnels sont amenés à se déplacer fréquemment pour se rendre aux compétitions. Comment les laptops gaming les aident-ils à maximiser leur préparation ?

L’e-sport est pluriel et la situation change en fonction de la scène compétitive de différents jeux vidéo. Les plus grands joueurs sont désormais millionnaires et des ligues sont organisées partout dans le monde, dont l’Europe et la France. Nous avons rencontré un joueur professionnel de League of Legends, le jeu d’arène stratégique de l’éditeur Riot Games, sorti en 2009. Scott “Tonerre” Ménard, joueur au plus haut niveau français, nous parle de sa pratique e-sportive.

Une vie de voyages

L’e-sport est un domaine qui n’a pas de frontières. Cette année, les matchs les plus importants ont eu lieu partout dans le monde : Vancouver (DotA 2), Incheon (League of Legends) ou encore Berlin (Playerunknown’s Battleground). Les meilleures équipes sont invitées à l’autre bout du monde pour se rendre aux matchs de leur saison.

Scott Ménard, de son pseudonyme “Tonerre”, est joueur professionnel de League of Legends pour le club GamersOrigin, en région parisienne. Cette saison, l’équipe était en haut du classement de la ligue française, l’Open Tour. Le lieu de vie du joueur est loin de se réduire aux quatre murs de sa gaming house, qui est à la fois son lieu de vie et son lieu de travail, avec ses coéquipiers. Pendant la saison, qui a duré neuf mois, l’équipe s’est déplacée partout en France, une fois par mois, pour disputer des compétitions. En complément, Tonerre peut être invité à de multiples événements : émissions de télévision, conventions autour du jeu vidéo, etc.

Haute précision

Malgré une mobilité importante des joueurs professionnels, leur outil de travail ne se transporte pas facilement : ce sont des ordinateurs fixes qui pèsent des kilos, avec des écrans larges et de multiples périphériques. Et pour cause, les machines se composent de pièces dernier cri. La raison est simple : la pratique des jeux vidéo à haut niveau demande une exigence particulière. Les dixièmes de seconde perdus à cause d’une mauvaise connexion, le temps de réaction du clavier et de la souris, peuvent changer l’issue d’un affrontement en match ; c’est d’autant plus vrai sur les jeux de tir, qui demandent une haute précision.

Pour sa part, Tonerre ne jure que par les ordinateurs fixes montés avec un équipement dernier cri pour jouer à League of Legends. Même si ce jeu ne fait pas partie des plus exigeants dans l’e-sport, pour lui qui passe l’essentiel de son temps devant un écran, il a besoin de bénéficier d’un confort maximal. Il joue à League of Legends depuis 7 ans. Mais depuis qu’il est devenu joueur professionnel, en 2016, les heures passées sur le PC dépassent tout ce qu’il a fait avant : « Je passe au moins sept heures par jour sur l’ordinateur, entre les parties en solo et les entraînements en équipe », nous explique-t-il. Et il ne s’accorde que le dimanche comme jour de repos total.

Une expérience gaming en mobilité

En déplacement, Tonerre ne peut évidemment pas emmener son ordinateur fixe. Les ordinateurs sont fournis par les organisateurs des tournois et ne peuvent être utilisés que pour les matchs. C’est dans ce cas-là qu’un laptop gaming trouve toute son utilité pour le joueur : « ça me permet de me préparer plus sérieusement pour les matchs et de télécharger tout ce dont j’ai besoin », nous explique-t-il.

« À l’hôtel la veille d’un match, je peux vérifier un matchup du lendemain, quand je vois que je jouerai tel personnage contre tel adversaire. » La stratégie est l’un des aspects essentiels de League of Legends, encore plus à haut niveau. L’ordinateur portable lui permet de vérifier des informations facilement et de mieux se préparer aux tournois, que ce soit sur des sites spécialisés qu’en regardant des vidéos d’autres professionnels.

Même si un ordinateur portable de bureautique suffit pour ces recherches, le laptop gaming à d’autres avantages. Il y a par exemple le fait de pouvoir lancer une partie à tout moment, comme pour des entraînements de dernière minute ou pour garder la main pendant les vacances. En outre, un laptop gaming offre plus de confort aux joueurs, qui sont habitués à travailler avec du matériel dernier cri : « un laptop gaming, c’est mieux car je suis beaucoup plus à l’aise dessus, et je sais que je peux avoir des composants performants ».

Les laptops gaming sont conçus pour se rapprocher le plus possible de l’expérience que peut offrir un ordinateur fixe, comme ceux de la marque MSI : le récent modèle MSI GF63 8RD est par exemple équipé d’une carte graphique Nvidia de dixième génération, pour permettre plus de fluidité en jeu. L’autonomie est également plus importante que sur un ordinateur bureautique, adaptée pour durer même avec une forte utilisation de ressources. Enfin, la technologie Max-Q permet d’éviter la surchauffe de l’ordinateur et de renforcer sa discrétion. Autant d’éléments qui rapprochent le laptop gaming des performances qui peuvent être obtenues avec un ordinateur fixe gaming.

Que ce soit pour toutes les utilisations basiques d’un ordinateur portable que pour jouer à League of Legends en préparation d’un match, Tonerre peut tout faire. C’est donc le compagnon idéal de voyage, qui prend le relai quand son outil de travail premier n’est pas disponible : l’ordinateur fixe.