Google a retiré 13 jeux de voitures du Play Store infectés par un malware. Plus de 500 000 personnes auraient été touchées.

Google a retiré 13 applications Android de son Play Store après qu’un chercheur a repéré qu’elles étaient infectées par des logiciels malveillants, le 19 novembre 2018. Mais entre temps, 560 000 personnes avaient déjà téléchargé les apps.

C’est le chercheur en sécurité Lukas Stefanko, qui travaille pour l’ESET, qui a alerté le grand public dans un tweet. Il partage une capture d’écran des applications en question : elles ressemblent toutes à des jeux de voiture, camion ou moto. Deux de ces apps auraient même figuré dans la section des « tendances » du Play Store.

Don't install these apps from Google Play – it's malware.

Details :

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 19, 2018