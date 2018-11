Le groupe Humanoid (les médias Numerama et FrAndroid et l’agence de création éditoriale Humanoid Content) recrute un·e designer·euse web en CDI pour accompagner ses équipes au quotidien sur de nombreux projets.

En tant que groupe média, nos besoins en design sont doubles. Nous avons quotidiennement besoin de réalisations graphiques pour accompagner nos articles, projets, pages et événements, mais nous sommes aussi à la recherche d’une cohérence esthétique pour des projets à long terme, pour nos marques ou nos partenaires.

Nous cherchons une personne ayant un œil aiguisé, toujours en recherche de nouveauté et au courant des dernières tendances du design numérique, connaissant l’histoire des tendances tout en sachant reconnaître où se feront les ruptures de demain. Nous voulons que la personne en charge du beau chez nous soit capable de transformer nos mots en formes et nos mauvaises idées en éclairs de génie.

Côté média, le design est au service de nos lectrices et nos lecteurs. Il accompagne nos productions et fait rayonner nos marques. Côté agence, nous avons fait du sur-mesure l’un de nos savoir-faire remarqués. Nous souhaitons toujours proposer cette longueur d’avance par rapport aux attentes de nos clients. Être à la hauteur de toutes ces ambitions est un défi exaltant pour nous, qui passe par une bonne organisation et une communication au sein des équipes : à la croisée de ces pôles, le ou la designer·euse devra savoir travailler efficacement et en bonne intelligence avec les différents métiers de notre entreprise.

En tant que groupe, Humanoid est en pleine croissance. Nos médias, reconnus et plébiscités, cumulent 16 millions de visites mensuelles. Notre agence travaille avec des marques prestigieuses et nos équipes sont passées, en 3 ans, de 10 à 27 personnes. Nous avons des projets par dizaines et une envie d’innover qui ne nous a jamais lâchée. En 2019, cette aventure va se poursuivre à une autre échelle, dans de nouveaux bureaux en plein cœur de Paris (Réaumur Sébastopol).

Une bonne connaissance du design numérique, du design graphique et une maîtrise des outils de création nous semblent être la base pour postuler, mais nous sommes tout à fait capables de former la personne retenue (suite Adobe, Sketch, Invision). Nous recherchons des candidatures diverses, des profils senior comme junior ou même pour qui Humanoid serait une première expérience professionnelle.

TL;DR

Designer·euse web

Juniors bienvenu·e·s

Projets micro (bannières, pages, logos, infographies…) et macro (sites, campagnes, identités) dans l’univers des médias

Profil créatif et organisé

Nous travaillons avec la suite Adobe, Sketch et Invision

À Paris

Disponible ASAP

Comment postuler ?

Remplir ce formulaire (lien direct).

