Les fêtes de fin d’année arrivent et vous voulez faire plaisir à une ou un passionné de technologie, de sciences ou de culture web ? Offrez un abonnement Numerama+, pour un an ou deux ans !

En cette période de fêtes, pourquoi ne pas offrir un cadeau qui sort de l’ordinaire ? On vous propose en tout cas une nouveauté qui, c’est à peu près sûr, ne sera pas offerte en doublon : notre toute nouvelle adhésion Numerama+, l’abonnement premium à Numerama.

Il faut faire défiler juste en dessous des offres principales pour trouver l’option cadeau

Les avantages uniques de Numerama+

En choisissant d’offrir Numerama+ comme cadeau, vous offrez une expérience de lecture améliorée grâce au mode zen et sans pub, avec des résumés d’articles conçus par une IA (et vérifiés par Numerama). Les destinataires de votre cadeau bénéficieront également d’un flux RSS complet, de la newsletter exclusive Toujours Plus, dont les deux premiers numéros sont déjà partis, et d’offres promotionnelles exclusives de nos partenaires.

Et ce n’est que le début : nous prévoyons d’améliorer Numerama+ avec des nouvelles fonctions tous les mois. La personne à qui vous offrez votre cadeau continuera de profiter de ces mises à jour et nouvelles fonctionnalités sans débourser un centime de plus.

Les offres Numerama+

Offrir Numerama+ est simple : vous n’avez qu’à scroller en bas de notre page d’abonnement et choisir le cadeau qui vous convient. Vous avez le choix entre plusieurs offres : l’adhésion annuelle à 39,90 € pour un an ou le Pack Fondateur à 69,90 € pour deux ans. Cette dernière offre a le mérite d’avoir le meilleur rapport qualité / prix et en plus de témoigner de votre soutien à un journalisme de qualité. Après l’achat, le destinataire recevra une notification par mail et des instructions pour accéder à son nouvel abonnement.

Notez que vous ne pouvez pas, pour l’heure, prévoir l’envoi de votre cadeau. Si c’est pour Noël, revenez le 25 !

