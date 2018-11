Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a indiqué qu'il réfléchissait à introduire un bouton « Edit » sur les tweets. Ce n'est pas la première fois qu'il a un tel discours.

Jack Dorsey, le fondateur et CEO de Twitter, aime visiblement jouer avec les nerfs de ses utilisateurs. Alors que ces derniers réclament depuis des années un bouton « edit » permettant de modifier des tweets, il a réitéré l’idée d’en développer un lors d’un événement à New Delhi, rapporte The Next Web ce 12 novembre.

Mais ce n’est pas la première fois que Jack Dorsey émet cette idée… Fin 2016 déjà, il avait expliqué réfléchir à permettre aux utilisateurs de Twitter de modifier leurs publications.

Éditer oui, mais pas tout

Cette fois, le CEO de Twitter a indiqué que cela pourrait servir à corriger des coquilles dans les tweets : « Nous devons prêter attention aux cas pour lesquels les utilisateurs [utiliseront] le bouton d’édition. Beaucoup de gens [en] veulent un parce qu’ils veulent pouvoir corriger rapidement une erreur qu’ils ont faite, comme une mauvaise orthographe ou tweeter le mauvais lien. »

Selon lui, il ne serait donc pas question de « permettre aux gens d’éditer n’importe quel tweet rédigé dans le passé. » Ce risque pourrait en effet se solder par l’altération de tweets controversés ou problématiques… ce qu’il ne souhaite pas.

« Nous considérons [le bouton « edit »] depuis un moment et nous voulons le faire de la bonne façon. On ne peut pas se précipiter », a ajouté Jack Dorsey. D’ici à ce que cette fonction controversée soit intégrée, il est possible qu’il s’écoule encore beaucoup de temps.