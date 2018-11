À quelques semaines de Noël, eBay propose un nouveau week-end d'offres spéciales. De nombreux produits très récents sont en promotions, comme l'iPhone XS Max, le Huawei Mate 20 Pro, la Nintendo Switch et plein d'autres encore.

Ce jeudi signe le grand retour du Super Week-End d’eBay, placé sous le signe de Noël. Les offres sont nombreuses, mais comme nous sommes sympas, nous vous avons sélectionné cinq produits qui bénéficient de promotions dignes d’intérêt.

L’iPhone XS Max à 1079 euros

L’iPhone XS Max est la version grand format du dernier iPhone. Son grand écran OLED de 6,5 pouces est l’un des meilleurs du marché, et profite d’un design véritablement borderless. La navigation par geste instaurée par l’iPhone X est fluide, intuitive et permet de s’affranchir du bouton Home. Enfin, le double capteur photo arrière et le savoir-faire d’Apple en traitement de l’image permettent à cet iPhone XS Max de capturer de magnifiques clichés.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un design abouti avec un ressenti premium

Une bonne autonomie

iOS 12 parfaitement adapté

Retrouvez l’iPhone XS Max déjà en promotion à 1079 euros sur eBay, quelques semaines après sa sortie.

Les Apple AirPods à 129 euros

Quoi de mieux pour accompagner votre iPhone qu’une paire d’AirPods ? Ils sont entièrement sans fil tout en reprenant le design des fameux écouteurs filaires d’Apple. En plus d’écouter de la musique, les AirPods permettent de contrôler votre playlist et l’assistant Siri grâce à quelques gestes sur ceux-ci.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Une intégration parfaite à iOS, mais également compatible avec Android

Un boîtier de transport qui sert aussi de station de recharge

Un design iconique, mais clivant

Les Apple AirPods sont disponibles au prix de 129 euros sur eBay.

Le Huawei Mate 20 Pro à 849 euros

Dernier né du constructeur chinois, le Huawei Mate 20 Pro impressionne par sa polyvalence. Il est très puissant, mais également endurant grâce à sa grande batterie de 4200 mAh. D’autant plus qu’elle se recharge très rapidement : de 0 % à 50 % en 22 minutes. Le triple capteur photo arrière permet au Huawei Mate 20 Pro de pouvoir prendre de magnifiques photos en toutes conditions, même de nuit.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un bel écran OLED de 6,39 pouces aux bords incurvés

Des performances au top, grâce au SoC Kirin 980

Une bonne batterie offrant de nombreuses possibilités de recharge

Sorti il y a quelques semaines seulement, le prix du Huawei Mate 20 Pro descend à 849 euros sur eBay.

La Nintendo Switch à 272 euros

Avec toutes ses licences star (Mario, Zelda, etc.), la Nintendo Switch est probablement la console la plus rafraîchissante du moment. Hybride, elle permet de jouer aussi bien dans les transports en commun que dans son canapé. Elle n’a pas les meilleures caractéristiques du marché, mais elle offre aux joueurs un concept original et divertissant.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Des licences exclusives à Nintendo

Un concept de console hybride rafraîchissant

L’ergonomie des manettes Joy-Con

La Nintendo Switch est en promotion sur eBay au prix de 272 euros.

Le Samsung Galaxy S9 à 494 euros

Modèle phare de Samsung, le Galaxy S9 a fait forte impression lors de sa sortie. Il est équipé d’un bel écran AMOLED de 5,8 pouces aux bords incurvés dans un châssis relativement compact. Il bénéficie d’un capteur photo pouvant s’adapter aux conditions lumineuses grâce à son ouverture variable de f/1.5 ou f/2.4.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un design offrant une excellente prise en main

Le SoC Exynos 9810 offrant performances et expérience fluide

Très bon en photo

Un peu plus de 6 mois après sa sortie, le prix du Samsung Galaxy S9 est descendu à 494 euros sur eBay.