[Deal du jour] Dyson est la référence des aspirateurs balais, avec une gamme d’appareils performants. Plusieurs modèles sont disponibles, chacun avec ses particularités. Le V11, doté d’un petit écran LCD, est bien plus intéressant avec cette réduction.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur Dyson ?

L’aspirateur sans-fil Dyson V11 est normalement vendu 599 €. Il est en ce moment proposé sur le site officiel de la marque au prix de 499 €. Il est aussi disponible au même prix de 499 € sur le site de La Fnac. Les adhérents titulaires d’une carte Fnac peuvent aussi bénéficier de 10 € offerts tous les 100 € d’achat, avec le code promo OCTOBRE à rentrer dans le panier. Bien qu’il ne figure pas dans notre guide des meilleurs aspirateurs balais, il n’en reste pas moins une excellente référence.

C’est quoi, cet aspirateur balai de la marque Dyson ?

Le V11 est un aspirateur sensiblement similaire au modèle V10, un classique de Dyson. Contrairement à ce dernier, il embarque sur le dessus du manche un écran LCD fort pratique pour visualiser des informations en temps réel. En plus d’afficher l’autonomie, il fournit différentes données, comme l’autonomie restante, le mode de puissance, l’état de l’appareil et de son filtre. Une fonction qui s’avère bien plus qu’un simple gadget, qui n’est certes pas indispensable, mais qui trouve logiquement sa place dans la gamme.

Le poids du V11 est de 3 kg. Malgré le fait qu’il soit facile à manipuler et à déplacer d’une main, son poids se ressent après une longue session de ménage. Heureusement que sa maniabilité est exemplaire et qu’il se pilote facilement. Le Dyson V11 est livré avec la brosse motorisée Motorbar, présente sur l’ensemble de la gamme. Elle est efficace sur tout type de sol, ainsi que sur les tapis et moquette, et est idéale pour aspirer les poils d’animaux sans les emmêler. Pensez juste à la nettoyer régulièrement pour qu’elle reste efficace. Pour le reste, des accessoires pour aspirer dans les espaces étroits et sous les meubles accompagnent le V11, ainsi que la station murale, essentielle pour recharger et ranger l’aspirateur.

L’écran donne une indication précise sur l’autonomie restante // Source : Dyson

Cet aspirateur de Dyson est-il intéressant en promotion ?

Moins de 500 € pour un aspirateur performant et doté de nombreuses fonctionnalités, c’est une excellente affaire. Le V11 ne perd en théorie pas de puissance durant l’aspiration, grâce à sa batterie lithium-ion, et son moteur Dyson Hyperdymium. Il peut aussi compter sur 14 cyclones qui génèrent une force centrifuge de 79 000G pour capturer des particules microscopiques. Derrière ses grands mots se cache simplement un moteur réellement performant qui fait son travail sans baisse de puissance, et ce, avec un faible niveau sonore.

Trois modes de nettoyage optimisés sont disponibles, pour permettre au V11 d’être le plus efficace possible selon les besoins. Niveau optimisation toujours, le système intégré de gestion de la batterie permet de prolonger l’autonomie de l’appareil. Concrètement, une gâchette de contrôle vous permet d’utiliser de la puissance uniquement lorsque c’est nécessaire. Comptez une bonne heure d’autonomie, pour un temps de charge de 4 h environ.

