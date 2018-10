Aujourd'hui, le OnePlus 6 dans sa version internationale en 64 Go est disponible à 374 euros sur GearBest après application du code promo GB$MBDPONE.

Le bon plan

En ce moment sur GearBest, le OnePlus 6 en 64 Go/6 Go de RAM est accessible au prix de 374,36 euros après application du code promo GB$MBDPONE. La version 128 Go/8 Go de RAM est aussi disponible pour quelques dizaines d’euros en plus : 435 euros.

Le OnePlus 6 est un produit ayant marqué l’année 2018, et pour cause : c’est l’un des smartphones au meilleur rapport qualité/prix disponible sur le marché. Il embarque notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz pouvant faire tourner toutes les applications du moment, un grand écran AMOLED (2280 x 1080 pixels) pour regarder des vidéos dans de bonnes conditions et un double capteur photo (16 + 20 mégapixels) correct à l’arrière.

Le constructeur a aussi le bon goût de mettre régulièrement ses smartphones à jour. Le OnePlus 6 a même aujourd’hui le privilège de fonctionner sous Android Pie. Enfin, Oxygen OS est une interface très épurée qui ravira les amateurs d’Android « pur ». À noter qu’il est possible d’activer la navigation par gestes, plus agréable que la barre de navigation.

Parmi ses autres avantages, on retiendra la présence d’une batterie de 3 300 mAh pouvant tenir plus d’une journée, même en ayant un usage intensif. Elle se recharge extrêmement vite grâce au protocole Dash Charge dont nous parlent nos confrères de FrAndroid dans leur test.

Pourquoi on aime le OnePlus 6 ?

L’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché des smartphones

Des performances au top et une partie logicielle soignée

Le Dash Charge permet de récupérer très vite de la batterie

