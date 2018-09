À quelques jours de la présentation du Razer Phone 2, un leak fiable dévoile son design avant l'heure.

Razer participera aussi à alimenter la myriade de conférences qui auront lieu la première quinzaine d’octobre. En plus du Pixel 3, des nouveautés Surface et du produit Galaxy, on fera donc la connaissance du Razer Phone 2, deuxième génération d’un smartphone centré sur le gaming. Il sera présenté le 10 octobre et, pour patienter, on peut toujours compter sur les fuites qui permettent d’apprécier son design avant l’heure.

Une fois n’est pas coutume, c’est Evan Blass, journaliste spécialisé chez VentureBeat et connu pour ses leaks fiables, qui offre un aperçu du produit le vendredi 28 septembre 2018. Où l’on constate qu’il ne semble pas trop s’éloigner de son prédécesseur.

Enough politics for today. pic.twitter.com/5nUc3xdden — Evan Blass (@evleaks) September 28, 2018

Une évolution mineure

Avec ce Razer Phone 2, on retrouverait donc ce look assez peu élégant : un gros bloc noir ne cherchant pas à affiner ses bords pour tendre vers le true borderless. Le Razer Phone 2 devrait assumer ses deux hauts-parleurs qui prennent place en haut et en bas de l’écran afin d’assurer un rendu sonore de premier choix.

Par rapport au Razer Phone premier du nom, le double capteur photo situé à l’arrière se recentrerait, alors qu’il était placé en haut à gauche. On notera aussi que le capteur d’empreintes digitales restera sur la tranche.

Cette fuite suggère que le Razer Phone 2 ne révolutionnera rien, et optera plutôt pour une mise à jour nécessaire, sinon forcée, des caractéristiques. Sans oublier ce qui a constitué les arguments du premier essai, à savoir l’écran 120 Hz et l’autonomie confortable.