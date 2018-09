Galaxy S9, barre de son LG, casque Bose QC 35 II... les promotions pleuvent pour les French Days et Numerama a écumé des milliers d'offres pour ne sortir que les vrais bons plans.

Alors comme ça il paraît que le Black Friday n’était pas suffisant pour déstocker les produits de l’année écoulée et faire de la place dans les entrepôts avant Noël. Soit : c’est une occasion de plus pour les e-commerçants de proposer des prix cassés sur des centaines de références. Comme d’habitude, le bon grain fricote avec l’ivraie et il est nécessaire de faire le tri pour ne pas se faire avoir. Et comme d’habitude toujours, Numerama est là pour vous guider sur les meilleurs plans de la journée. C’est parti.

LG SJ9 — 499 €

Vous vous souvenez de l’excellente barre de son entrée de gamme que nous conseillons dans notre guide pour profiter des dernières technologies vidéo et audio ? Eh bien sachez qu’un modèle similaire est en promotion, passant de 699 € à 499 €.

Samsung Galaxy S9 et S9+ — 489 € et 589 €

Que serait une bonne journée de promotion sans le dernier né de Samsung dans la liste ? Une journée triste assurément. Les smartphones de Samsung sont toujours des références pour les utilisateurs Android et à partir de 489 €, c’est plutôt chouette. Ce prix est assez difficile à atteindre cela dit : il comprend 150 € de promotion, 150 € de reprise de votre smartphone actuel et 70 € d’offre de remboursement. Ce n’est pas infaisable, mais c’est complexe. Si vous vous sentez d’affronter la logistique, ça se passe chez Darty.

Casque Bose QC 35 II — 322 €

Un bon prix pour un excellent casque à réduction de bruit active ? On prend ! C’est chez Darty.

Xbox One S 1 To avec 3 jeux — 259 €

Une chouette console avec Sea of Thieves, l’excellent Fifa 2019 pour rejouer à la Coupe du Monde et frapper avec Pavard à 30 mètres et l’indétronable PUBG ? C’est aussi possible en ces French Days 2018. Le tout, pour 259 € chez Cdiscount.

Huawei P20 Pro 128 Go — 594 €

L’excellent Huawei P20 Pro, dans une version bien équipée en stockage, s’affiche à moins de 600 € sur eBay. L’occasion de voir s’il prend des photos aussi belles qu’on le dit.

Pocophone S1 128 Go — 399 €

Malgré son nom ridicule, le Pocophone est la référence actuelle pour les appareils milieu de gamme. Il perd beaucoup de fonctionnalités et de cachet par rapport à la concurrence vendue jusqu’à 3 fois plus cher, mais il reste capable de faire tourner à peu près n’importe quoi. Une bonne option si vous cherchez la puissance avant tout.

Amazon Echo Dot 2nd Gen — 29 €

Si plus rien ne vous étonne (nous, plus rien ne nous étonne), vous ne serez pas étonné d’apprendre que Boulanger vend les Echo Dot de deuxième génération d’Amazon à 29 € au lieu d’une cinquantaine d’euros sur Amazon. C’est le moment de commencer à connecter sa maison ?