[Deal du Jour] Le fabricant TCL propose une gamme de téléviseurs avec de bonnes fiches techniques et un très bon rapport qualité/prix. Ce grand modèle QLED de 65 pouces revient à un excellent prix, grâce à une promotion et une ODR de 100 €.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur 65 pouces de TCL ?

Le téléviseur 65MQLED80 de TCL est vendu 1 099 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé sur le site de Ubaldi au prix de 849 €. Une offre de remboursement de 100 €, valable jusqu’au 15 avril 2024, est de plus disponible sur la page dédiée. Le prix du téléviseur revient alors à 749 €.

Vous pouvez comparer ce téléviseur à d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2024.

C’est quoi, ce téléviseur QLED de TCL ?

Le téléviseur 65MQLED80 de TCL est d’une diagonale de 65 pouces, soit presque 165 cm. La taille de la dalle est donc assez importante, et il faudra vous assurer d’avoir la place et le recul nécessaire dans votre salon. L’écran possède des bordures très fines qui laissent l’image respirer, ce qui évite au téléviseur un aspect trop massif. Sa conception est de qualité et le pied central et solide et stable. Il faudra toutefois avoir le meuble nécessaire pour le poser.

Sa dalle QLED mini LED 4K UHD d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels offre de bons contrastes et une bonne luminosité. Le téléviseur est compatible avec les normes Dolby Vision iQ, HDR10 et HDR10+ et HLG, pour des images détaillées et fidèles en théorie à une expérience cinéma. Si vous êtes à l’extrémité du canapé, sachez que les angles de vision sont plus étroits, mais sans gâcher l’expérience d’une soirée cinéma. Le téléviseur supporte aussi le Dolby Atmos et le DTS Virtual:X, pour un son Surround propre et équilibré. Les haut-parleurs peuvent manquer légèrement de puissance et une barre de son ne sera pas de trop.

L’interface Google TV // Source : Xiaomi

Est-ce que ce téléviseur QLED de TCL est intéressant en promo ?

C’est une très bonne affaire pour un grand téléviseur à l’excellente immersion, et qui plus est de qualité. Le 65MQLED80 convient aussi pour les sessions de jeux vidéo, grâce à deux ports HDMI 2.1 et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Vous pourrez donc tirer le meilleur de vos PlayStation 5 et Xbox Series, avec des fonctions pour réduire la latence et les déchirures à l’écran. Niveau connectiques, en plus des ports HDM 2.1, le téléviseur embarque 1 port USB, 1 port Ethernet, une sortie optique et une prise casque. Le téléviseur est aussi compatible Bluetooth et Wi-Fi.

Enfin, le système d’exploitation Google TV offre une navigation fluide et une interface intuitive. Les applications de SVOD sont présentes et l’OS de Google fait un bon travail pour proposer du contenu en fonction de vos habitudes. Vous pourrez bien sûr contrôler votre téléviseur à la voix grâce à l’assistant Google.

Pour aller plus loin avec les téléviseurs

👉 Consultez notre test du Philips 804 où l’on vous parle de la technologie Ambilight

👉 Retrouvez notre lexique pour vous y retrouver entre l’HDR, la 4K, l’UHD …

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.