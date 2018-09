OnePlus veut ajouter une nouvelle corde à son arc, et pas des moindres : se lancer sur le marché des téléviseurs.

Connu pour ses téléphones abordables de qualité qui n’ont pas à rougir face aux marques haut de gamme, OnePlus entend se lancer dans une drôle d’entreprise : s’immiscer sur le marché très compliqué de la télévision. Cette ambition audacieuse a été annoncée par Pete Lau à l’occasion d’un article publié sur le blog le 14 septembre dernier. Derrière cette stratégie se cache la volonté de s’investir toujours plus dans ce qu’il appelle la connectivité intelligente.

En résumé, OnePlus entend avoir sa part du gâteau sur les segments du smart au sein d’un environnement hyper important — la maison. Et plutôt que de concevoir un produit plus simple comme une enceinte, autant taper très haut. Le cahier des charges de la OnePlus TV s’appuiera d’abord sur trois piliers essentiels : un design premium, une image de premier choix (LCD ? OLED ?) et une expérience audio d’excellente facture.

Une sortie dès 2019 ?

Du smartphone à la télévision, OnePlus va quelque peu passer du coq à l’âne. Mais ce grand écart ne semble pas effrayer Pete Lau outre-mesure. Pour heure, il est encore trop tôt pour connaître précisément les caractéristiques techniques de l’objet, qui pourrait bénéficier des avancées en matière de connectivité 5G et d’intelligence artificielle. « Nous croyons que votre TV a le potentiel d’être bien plus qu’un support pour regarder vos séries favorites », assure l’intéressé.

Dans un entretien téléphonique accordé à Business Insider le 17 septembre 2018, il en a dit un peu plus sur ce qu’offrira la OnePlus TV : « À l’heure actuelle, nous pensons que le marché des téléviseurs est encore trop traditionnel du côté des fonctionnalités, ainsi que dans la manière d’offrir une expérience en adéquation avec ce que nous attendons d’une société de plus en plus connectée. »

Un coup de pied dans la fourmilière

En quelque sorte, OnePlus veut mettre un coup de pied dans la fourmilière avec des promesses qui se matérialiseront étape par étape. Plus concrètement, la OnePlus TV pourrait sortir dès 2019 d’après nos confrères et évoluer pendant cinq ans avec des mises à jour, jusqu’à livrer son plein potentiel. Le tout à un tarif contenu, peut-on l’imaginer.

En tout cas, si on entend certains rires dans le fond, Pete Lau tient à être pris au sérieux. La réussite de OnePlus sur le marché des téléphones offre à l’entreprise une certaine forme de légitimité. Mais transformer l’essai sur celui des téléviseurs sera une autre paire de manches.