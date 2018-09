Le Samsung Galaxy Note 9 est actuellement l'un des meilleurs smartphones du marché. Il est aujourd'hui disponible à 769 euros sur eBay et à 780 euros sur Rakuten avec 39,05 euros offerts si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Le bon plan

Bien que le Samsung Galaxy Note 9 a été commercialisé à 1 009 euros il y a quelques jours seulement, cela n’empêche certains revendeurs comme eBay ou Rakuten de proposer déjà ce nouveau smartphone sous la barre des 800 euros.

Samsung ne cède pas aux tendances actuelles et offre un smartphone au design soigné, qui n’a pas besoin d’une encoche pour se démarquer. Il a beaucoup de qualités : son écran Super AMOLED de 6,4 pouces est l’un des meilleurs du marché, son SoC Exynos 9810 épaulé par 6 Go de mémoire vive lui qui prodigue de très bonnes performances et sa batterie de 4 000 mAh qui, elle, lui confère une autonomie respectable, d’autant plus avec son système de charge rapide très efficace.

Du côté de la photo, il s’en tire très bien avec son double capteur principal 12 mégapixels. Notez qu’il s’agit du même module que celui du Galaxy S9 +, mais le Note 9 possède un algorithme de traitement amélioré qui lui permet d’offrir de meilleurs clichés.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

L’un des meilleurs écrans du marché

Des performances au top

Une excellente autonomie

Le Samsung Galaxy Note 9 est disponible à 769 euros sur eBay.

Il est également proposé à 780 euros sur Rakuten avec 39,05 euros offerts, à faire valoir sur votre prochaine commande, si vous rejoignez gratuitement le Club Rakuten.