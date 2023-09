[Deal du Jour] Le Q8 Max+ est un aspirateur robot autonome, jusque dans le vidage de son sac. Ce modèle haut de gamme à tout pour plaire, sauf son prix de départ de 700 €. En promotion, il donne plus envie.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur robot de Roborock ?

Le Q8 Max+ est commercialisé 699 € à son lancement. Il est en ce moment proposé au prix de 479 € sur Cdiscount.

Et en ce moment sur Amazon, de nombreuses références d’aspirateurs robots sont en promotion. Il vous suffit de cocher la case COUPON sur la page du produit pour bénéficier de jusqu’à 220 € de réduction sur plusieurs modèles de la marque. Notre guide des meilleurs aspirateurs robots peut vous aider à choisir.

C’est quoi, cet aspirateur robot Q8 Max+ ?

Le Q8 Max+ est un modèle récent, doté de la dernière technologie de nettoyage de Roborock. Rien cependant qui ne vient révolutionner le monde des aspirateurs robots, si ce n’est une double brosse en caoutchouc, baptisée DuoRoller. Comme son nom l’indique, c’est un double rouleau qui améliore surtout l’aspiration sur les moquettes et tapis, ce qui avait tendance à faire défaut aux modèles précédents. Les résidus, notamment les cheveux et les poils d’animaux, sont mieux ramassés. Cette nouvelle brosse s’accompagne d’une puissance d’aspiration revue à la hausse. Petit plus si vous avez du parquet, le Q8 Max+ se déplace dans le sens des jonctions des lattes, pour nettoyer les interstices.

Mais le Q8 Max+ ne fait pas qu’aspirer. Il fait aussi office de serpillère pour se débarrasser efficacement des traces et des tâches incrustées dans le sol. Vous pourrez régler le débit d’eau en fonction du type de sol et adapter chaque nettoyage. Et ne vous inquiétez pas si votre dernier coup de cœur littéraire traine par terre, le Q8 Max+ détecte et évite facilement les objets au sol, afin que vous n’ayez pas à ranger votre intérieur avant le nettoyage.

Est-ce que le Q8 Max+ vaut le coup en promotion ?

À moins de 500 € c’est une bonne affaire pour un aspirateur robot récent et performant. Le Q8 Max+ de Roborock intègre un télémètre laser afin d’éviter les obstacles, mais aussi et surtout, de créer une cartographie de votre intérieur. Vous pouvez consulter la carte depuis l’application Roborock dédiée, modifier la carte en ajoutant des meubles ou limiter des zones de passage. Via l’application, vous pouvez aussi créer des routines de nettoyage et planifier des passages à des horaires précis.

Le Q8 Max+ possède sa propre station de vidage pour se vidanger automatiquement. Niveau autonomie, il pourra travailler environ 4 h avant de retourner de lui-même à sa base. Comptez 3 h pour qu’il recharge sa batterie. Une fois en pleine forme, il reprendra le ménage où il l’avait arrêté.

