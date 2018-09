EOS R, l'appareil photo hybride plein format de Canon, a fait l'objet d'une fuite sur la toile. Bien que sa date de sortie officielle ne soit pas encore connue, il pourrait directement venir faire concurrence aux Nikon Z6 et Z7.

Le visuel et les caractéristiques du futur hybride plein format de Canon ont fuité ce 1er septembre 2018 via le site japonais Nokishita.

Les grandes marques continuent de se disputer le marché de l’hybride et la guerre est loin d’être terminée. Après la présentation des Nikon Z6 et Z7, dont la sortie est attendue pour le 27 septembre 2018, Canon compte bien riposter avec son dénommé EOS R.

Conquérir l’hybride plein format

Canon parviendra-t-il à concurrencer les futurs Z6 et Z7 de Nikon avec son EOS R ? Ceci est probable si l’on se fie aux caractéristiques avancées par les sites Nokishita et Canon Rumors. Cet hybride plein format, plus léger, disposera d’un capteur de 30.3 mégapixels, d’une sensibilité ISO allant de 100 et 40 000 (extensible jusqu’à 102400 ISO) ou encore de la possibilité de filmer en vidéo 4K à 30 fps. L’appareil sera également doté d’un capteur autofocus Dual Pixel. L’EOS s’accompagnera de la nouvelle monture RF ainsi que de quatre nouveaux objectifs :

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

D’après CNET, EOS R serait attendu pour le 5 septembre 2018. Il n’y a donc plus que deux jours à attendre avant de savoir si cet hybride saura rivaliser avec le Sony Alpha 7 III. De son côté, Panasonic devrait sortir son hybride plein format d’ici la fin du mois de septembre si l’on se fie aux dernières rumeurs.