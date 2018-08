Nvidia a extrait la séquence de sa conférence dédiée à Battlefield V pour en faire une vidéo de démonstration du ray tracing.

La conférence de Nvidia pour présenter ses nouvelles RTX 2080 et 2080 Ti était longue et laborieuse, mais elle a abouti sur une série de GPU surpuissants, tournés autour d’une technologie nommée ray tracing. Nous lui consacrerons un dossier complet tant son histoire est intéressante (et pas toute jeune), mais pour bien faire comprendre ce que cela change visuellement dans les jeux vidéo, Nvidia n’hésite pas à multiplier les démonstrations et autres extraits de titres à venir.

Lors de la conférence, l’un des moments les plus spectaculaires était la démonstration du ray tracing sur Battlefield V. La série de Dice a l’habitude de nous mettre une claque quand un nouvel opus sort, mais cette génération profitera des évolutions de Nvidia pour s’afficher un cran au-dessus de la concurrence. Les deux larrons sont tellement fiers de leur travail sur la partie graphique du jeu qu’ils ont extrait le passage de la conférence consacré à Battlefield V pour en faire une petite vidéo explicative.

Comme sur les précédentes vidéos diffusées au compte-gouttes par Nvidia, celle consacrée à Battlefield V met bien en avant les possibilités offertes par le ray tracing, notamment du côté de la gestion des lumières et des reflets. C’est, d’ailleurs, ce qui risque de changer le plus avec ces nouvelles cartes : en gérant les réflexions en temps réel et de manière naturelle, elles permettent de donner un sentiment global bien plus fidèle à la réalité.

On reste en revanche mesurés sur l’impact réel en jeu. Car si dans une démo, où l’on prend le temps de regarder les différences avec un astucieux bouton on / off, on se prend une claque sans mal, ce n’est pas dit que dans le feu de l’action, toutes ces réflexions et autres effets de lumière soient perceptibles. Peut-être que tous les détails participeront à créer une ambiance plus réaliste qui permettra aux joueurs de se sentir plus impliqués dans l’action et dans l’univers d’un jeu. Ou alors, le gameplay prenant le dessus, il sera difficile de remarquer véritablement les changements apportés par cette génération de cartes. Réponse en septembre.