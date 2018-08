Humanoid Content - il y a 21 minutes Tech

Toujours dans nos poches, les smartphones restent des appareils fragiles. La moindre chute peut faire des dégâts considérables qui sont souvent synonymes d'un passage chez le réparateur. Lectrices et lecteurs de Numerama, un code promo vous attend en bas de cet article.

Qui n’a pas déjà ressenti ce frisson lorsque l’on voit son smartphone tomber ? C’est au moment de le récupérer entre nos mains que l’on peut commencer l’inspection : brisé, fêlé ou intact ? Un instant que nous sommes nombreux à avoir déjà vécu, mais que l’on peut facilement éviter si l’on protège efficacement son smartphone.

Gare aux chutes

Les chûtes de téléphones sont bel et bien les principales responsables des dommages, à hauteur de 38 % selon cette étude de ZAGG effectuée en 2014. Et l’on apprend grâce à cette étude que 48 % des utilisateurs de smartphones utilisent un appareil endommagé. Parmi les sondés, ils sont respectivement 54 % et 52 % à avoir déjà eu un châssis ou un écran de smartphone rayé.

Nombreux sont donc ceux à avoir déjà eu un téléphone abîmé, alors que le prix des réparations est souvent élevé. Des sommes qui varient selon la marque, mais aussi selon l’endroit où vous faites réparer votre téléphone. À titre d’exemple, un écran d’iPhone 8 coûte 181,10 € à réparer par le SAV d’Apple. Ce qui représente tout de même environ 20 % du prix du téléphone à l’achat.

Protéger son téléphone

Les châssis et les écrans sont les composants les plus exposés aux chocs, mais ce sont aussi ceux que l’on peut le plus facilement protéger. Pour éviter les désagréments, une coque protectrice et une protection d’écran anti-chocs sont les meilleures solutions pour se parer des accidents.

De plus, les coques ne sont pas nécessairement des éléments qui ajoutent de la masse à votre téléphone en dégradant son design. C’est par exemple le cas des produits RhinoShield, entreprise qui s’est spécialisée dans la protection des smartphones. Et pour les avoir essayés avec une machine de Rube Goldberg, on peut vous affirmer que c’est du solide.

Parmi les protections proposées, on retrouve des coques protectrices qui peuvent prendre l’apparence de différents matériaux comme le cuir, le bois ou encore le métal brossé. Sur l’iPhone vous pouvez aussi opter pour une coque Mod NX : une coque personnalisable où le choix des couleurs du dos et du cadre est à déterminer selon vos goûts.

RhinoShield propose des protections pour de nombreux smartphones, comme l’iPhone X, le OnePlus 6, le Huawei P20 ou encore les Samsung Galaxy S9 et S9+. Vous pouvez d’ailleurs profiter d’une remise de 20 % sur l’ensemble du site grâce au code Numerama.