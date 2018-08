Sony a gratifié sa gamme Signature d'un nouveau produit de la démesure : un lecteur de musique doté d'un bouton en or.

Parfois, on a tendance à oublier que Sony aime bien concevoir des produits de la démesure. Le géant nippon nous fait une petite piqûre de rappel avec le DMP-Z1, un lecteur audio portable vendu près de 8 000 dollars sur les marchés asiatiques. Mais pourquoi diable ce prix gigantesque ? !

Ce DMP-Z1 réunit tout ce qu’il faut pour sublimer sa musique : compatibilité High-Résolution, port jack 4.4 mm (et 3.5), amplificateur pour casque de haute qualité (16Ω), architecture stéréo double DAC, circuits isolés pour réduire le bruit, écran avec finitions en aluminium et interface épurée, autonomie pouvant monter jusqu’à dix heures… Et un gros bouton de volume plaqué or pour le bling-bling.

Le lecteur de tous les possibles

La fiche technique de l’objet ô combien luxueux est immense. Outre les caractéristiques déjà citées, on notera la présence d’un processeur capable de « rendre la chaleur et le caractère du vinyle à [ses] pistes numériques. » Il y a même de l’or dans les soudures pour éviter un maximum les pertes et améliorer le flux du signal — dixit Sony.

Côté stockage, le DMP-Z1 dispose d’un espace de 256 Go en interne, extensible grâce à deux lecteurs de carte microSD. Une fois branché à un PC (en UBS-C), il peut lui-même se muer en DAC. Pour terminer, il est possible de lui faire lire des morceaux de musique depuis un smartphone via Bluetooth… insérez ici la note d’ironie qui convient.

Les intéressés ne manqueront pas de l’associer à une paire d’écouteurs ER-Z1R vendus 1 700 dollars. Ils appartiennent également à la famille Signature Series, revendiquent une interface jack 4.4 mm et sont optimisés pour la reproduction haute fidélité.