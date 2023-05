[Deal du jour] Pour accompagner le son, pas toujours convaincant, de votre téléviseur, une barre de son est la bonne idée. Moins chère qu’une installation Home Cinema et plus discrète, elle offre un son optimisé pour votre télé. La Sony HT-A3000 est en ce moment en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son Sony ?

La barre de son HT-A3000 de Sony est habituellement vendue autour de 500 €. Elle est actuellement proposée sur plusieurs sites marchands, dont Amazon, au prix de 399 €.

C’est quoi, cette barre de son de Sony ?

La barre de son de Sony n’est pas aussi performante que les barres de son haut de gamme, mais elle apporte l’immersion qui manque à la plupart des téléviseurs. Sa taille de 950 × 64 × 128 mm et son poids de 4,6 kg en font une enceinte facile à placer devant votre téléviseur. Vérifier tout de même les dimensions de ce dernier, afin que le haut de la HT-A3000 ne rogne pas une partie de l’image. La conception est excellente et le design se marie très bien avec n’importe quel téléviseur. Notez que les commandes tactiles sur la surface ne sont pas rétro-éclairées, afin de ne pas gêner la visibilité de l’écran.

La restitution audio est précise grâce à ses haut-parleurs situés sur la face avant. Les timbres de voix sont clairs et le caisson de basse intégré fait un bon travail. Ses haut-parleurs délivrent une bonne puissance de 250 W et offrent un dynamisme idéal pour le cinéma, en partie grâce à de bonnes basses. La technologie 360 Spatial Sound Mapping se charge d’optimiser le son surround et donne la sensation de plusieurs enceintes présentes dans la pièce. Ces enceintes fantômes offrent plus d’immersion, ainsi qu’une spatialisation légèrement plus prononcée. L’effet voulu n’atteint pas les performances d’une installation Home Cinema, mais le rendu reste convaincant, pour le prix d’une barre milieu de gamme.

La spatialisation 3D est une belle promesse, si vous avez le budget pour rajouter les modules nécessaires // Source : Sony

Est-ce que la barre de son de Sony est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si vous souhaitez booster l’audio de votre téléviseur sans mettre un prix trop élevé. Il est possible de connecter la HT-A3000 via un câble jack, un câble optique ou en Bluetooth. En dehors du son de votre téléviseur, vous pourrez aussi écouter votre musique en Bluetooth, en passant par Spotify Connect ou Deezer via votre smartphone. Apple AirPlay 2 et Chromecast built-in sont aussi de la partie. La barre de son de Sony est de plus compatible avec Alexa d’Amazon et Google Assistant, et vous permet de contrôler à la voix la lecture de votre musique. Rassurez-vous, une bonne vieille télécommande est bien sûr présente.

La télécommande permet d’ailleurs de régler votre barre rapidement, mais reste limitée. Une configuration connectée qui passe par l’interface de votre TV est aussi possible, et vous laisse davantage la main sur les paramètres audio. Enfin, les technologies Dolby Atmos et DTS:X garantissent une immersion maximale. Malheureusement, l’achat de caissons et d’enceintes supplémentaires est quasiment obligatoire pour en profiter. Sachez toutefois que si votre budget est limité, la HT-A3000 se suffit à elle-même.

Pour aller avec la barre de son

👉 Consultez notre guide des meilleures TV 4K de 2023

