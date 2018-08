Amazon propose aujourd'hui une clé USB de Sandisk à double connectique USB A et USB C avec 256 Go de stockage à 70,40 euros au lieu de 127,99 euros.

En 2018, les clés USB restent un must pour transférer rapidement ses données et les avoir toujours sous la main. Aujourd’hui, Amazon propose une clé USB 3.1 Sandisk à 70,40 euros au lieu de 127,99 euros, une référence dans le milieu.

Cette clé USB propose deux connecteurs USB A et USB C : cela permet de l’utiliser notamment sans adaptateur sur les derniers Macbook d’Apple ou sur les smartphones disposant d’un port USB C. Compatible USB 3.1, elle propose une vitesse de lecture jusqu’à 150 Mo/s et sa capacité de stockage de 256 Go lui permet d’accueillir une bonne quantité de donnée, parfait pour faire des sauvegardes physiques de toutes vos données importantes.

Pourquoi nous vous recommandons cette clé USB ?

Vous serez paré pour un futur idéal avec des ports USB C partout

Avec un regard ému vers le passé avec son port USB A

Vous n’avez pas confiance en Google Drive ou iCloud ? Faites des sauvegardes de vos données en local grâce à sa grande capacité de stockage

Elle est disponible sur Amazon à 70,40 euros au lieu de 127,99 euros.

