Google Maps a procédé à un ajustement de son service de cartographie. Désormais, en dézoomant, l'internaute ne fait plus face à un planisphère mais à un globe terrestre. Un changement nécessaire.

C’est un problème connu depuis longtemps par les cartographes : il est impossible de représenter parfaitement sur une carte plane le globe terrestre. Des déformations plus ou moins prononcées apparaîtront par endroits, en fonction de l’effet recherché. Par exemple, la projection de Mercator — qui est la plus commune, notamment en Occident — conserve les angles mais faussent les distances et les aires.

Résultat, le Groenland paraît gigantesque, bien plus que tout le continent africain, tout comme la Russie, qui semble très large, et l’Antarctique, qui est présenté comme un territoire très étendu. Mais si l’on prend une autre projection, comme celle de Peters, qui propose de garder les aires sans tenir compte des angles, l’Afrique devient immense et la Russie et l’Antarctique sont ratatinés.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.

Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d

— Google Maps (@googlemaps) August 2, 2018