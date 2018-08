20 € pour un forfait avec Netflix : est-ce un bon plan proposé par RED par SFR, ou une entourloupe ?

La marque sans engagement de SFR, savamment nommée RED, a sorti un nouveau forfait pour célébrer la Saint Julien : Internet 50 Go en 4G, SMS/Appels illimités, 6 Go de data dans l’Union Européenne, au prix exceptionnel de 12,01 € par mois. On tombe des nues : comment se fait-il que SFR ne joue pas avec le célèbre ,99 qui fonctionne si bien, avec un forfait qui pourrait par exemple s’afficher à 11,99 € ? Eh bien la réponse est assez simple : l’opérateur ajoute à la facture 7,99 € d’abonnement Netflix pour tomber sur un 20 € tout rond. Intelligent.

Dans le détail, le forfait proposé par RED est convaincant en lui-même : 50 Go de données, c’est top et avec les 6 Go en Europe, on a le temps de voir venir pendant les voyages. 12,01 € n’est pas le forfait le moins cher jamais proposé (on se souvient de séries Bouygues ne dépassant pas les 5 € ou de séries Sosh à 10 € fort intéressantes), mais ce n’est pas non plus hors de prix pour ces prestations.

Le forfait Netflix vendu avec est un vrai forfait Netflix. Entendez par là que le compte sera créé chez le géant de la SVoD et non par un compte lié depuis l’opérateur. C’est généralement une pratique que l’on déconseille. Là, ce n’est donc pas le cas et vous pourrez continuer à profiter de votre compte Netflix même après avoir arrêté l’abonnement RED. Notez en revanche que SFR ne propose aucun avantage, comme de la data illimitée, pour l’utilisation du service de streaming. Bref, c’est juste un forfait sympa avec Netflix classique en plus. Pas de quoi sauter au plafond, mais loin d’être mauvais !

Vous pourrez le retrouver à cette adresse.