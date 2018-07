Le clavier des nouveaux MacBook Pro sortis en 2018 est-il vraiment plus silencieux que ceux des modèles précédents ? Nous avons testé : voici le résultat en vidéo.

Quand Apple a sorti son nouveau design de MacBook Pro, bien des yeux se sont rivés sur le clavier de la bête : adieu le clavier si apprécié de la gamme précédente, bonjour les touches butterfly expérimentées sur le MacBook. Après trois générations, Apple semble avoir enfin réussi à trouver le bon équilibre entre la course de la touche, la sensation de frappe, la résistance à la poussière et… le bruit. Car oui, les claviers des MacBook Pro de première et seconde génération sont bruyants.

Nous-mêmes utilisateurs, nous avons mis du temps à nous y faire et il n’est pas rare de recevoir des regards en coin dans les salles de presse des salons. On est loin d’un clavier mécanique non silencieux, mais c’est peut-être l’un des claviers d’ordinateur portable récent le plus bruyant que nous ayons pu essayer. En 2018, Apple a décidé de changer la donne avec une membrane en silicone. Même si l’on sait que cela protège le mécanisme de la poussière, c’est aussi, officiellement, une solution pour absorber le bruit de la frappe.

Subjectivement, le son est plus faible. Dans la rédaction, absolument tout le monde s’accorde sur la gêne sonore en moins. Dans les faits, nous avons voulu mesurer si la communication ne nous jouait pas des tours. Nous avons utilisé un bureau, pas épargné de bruits parasites, afin que le niveau sonore corresponde à celui qu’on pourrait trouver dans un open space. Vous pourrez découvrir nos résultats dans la vidéo ci-dessous.

Les résultats

MacBook Pro 2018 : 53,3 db

: 53,3 db MacBook Pro 2016 : 60,4 db

: 60,4 db MacBook Air 2015 : 46 db

: 46 db iMac Pro 2018 : 54,7 db

En moyenne, le MacBook Pro de 2018 produit donc moins de bruit que le MacBook Pro 2016. Le clavier de l’iMac Pro 2018 (qui est le clavier Bluetooth d’Apple classique) est, lui un poil au-dessus du dernier arrivé, signe que la membrane en plastique est efficace. Le plus silencieux est le MacBook Air, dans sa version de 2015 que nous avons à la rédaction.