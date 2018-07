Sans doute précipité par une enquête journalistique, Instagram a annoncé travailler sur une double authentification ne nécessitant pas de numéro de téléphone. Le réseau social est en effet la cible d'une pratique consistant à pirater des cartes SIM.

Instagram serait en train de travailler sur une double authentification qui ne nécessiterait pas d’utiliser le numéro de téléphone de l’internaute. Comme l’a noté Motherboard le 17 juillet 2018, le réseau social est en effet particulièrement vulnérable à un certain type de piratage, qui vise les cartes SIM.

Quelques heures après la publication de l’article de Motherboard, Instagram a confirmé à nos confrères de TechCrunch qu’il réfléchissait à une solution d’identification à deux facteurs, qui ne nécessite pas l’envoi d’un sms à un numéro de téléphone.

Si l’enquête a sans doute amené Instagram à précipiter son annonce, fait observer The Verge, l’entreprise semble travailler sur ce projet depuis plus longtemps. Le 16 juillet, Jane Manchun Wong, une ingénieure, a publié plusieurs captures d’écran montrant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’authentification à deux facteurs dans Instagram.

Instagram is finally working on token-based two-factor authentication ! ! 🎉

Thank you Instagram ! I have been waiting for this since 2016 ! We finally won't have to rely our account's security on SMS ! 😍 pic.twitter.com/u0iIPTaZO2

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 17, 2018