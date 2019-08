Le compte Twitter de Jack Dorsey a été piraté. Durant plusieurs minutes, des messages racistes et antisémites y ont été partagés.

On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il semblerait que Jack Dorsey, le CEO de Twitter, n’échappe pas à cette règle. Comme l’a remarqué The Verge, il s’est fait pirater son propre compte Twitter ce vendredi 30 août.

Plusieurs messages suspects et retweets ont été effectués sur son compte, à quelques minutes d’intervalle. Le compte dédié à la communication du réseau social a ensuite twitté : « nous sommes au courant que le compte de @Jack a été compromis et nous enquêtons sur ce qui a pu arriver. »

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.

Parmi les tweets, il y avait des insultes racistes, antisémites et un message négationniste sur l’Holocauste. Une menace d’attentat à la bombe a également été partagée. Ils sont restés pour certains 10 minutes en ligne et sont désormais tous supprimés.

Les messages ont été signés par des personnes qui disent être du Chuckling squad. Ce groupe est connu pour s’en être pris à plusieurs youtubeurs et comédiens la semaine passée. James Charles, Shane Dawson ou encore le comédien King Bach avaient été touchés. Dans le Discord du groupe — depuis supprimé –, des captures d’écran de comptes Gmail compromis avaient également été publiées. Les victimes pensent que c’est un problème survenu après un changement de carte SIM chez le fournisseur AT&T qui a permis ces piratages.

Comme l’ont remarqué des internautes, les messages du compte de Jack Dorsey ont été publiés depuis une plateforme appelée Cloudhopper. C’est une société que Twitter avait rachetée pour l’aider à développer son service d’envois de tweets par SMS. Il suffisait d’envoyer des messages à un numéro donné pour publier des tweets. Aux débuts de la plateforme, c’était d’ailleurs ainsi que l’on partageait des contenus sur Twitter.

.@Jack’s account has been hacked.

The Tweets are coming from a source called Cloudhopper. Cloudhopper was the name of the company Twitter acquired a long time ago to help bolster their SMS service.

Looks like the hackers are Tweeting via the old SMS service… pic.twitter.com/YcU3DTn9wS

— Sam (@Hooray) August 30, 2019