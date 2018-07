L'accessibilité des personnes malentendantes et muettes face à une enceinte connectée n'est pas encore acquise. Un designer s'est appuyé sur le deep learning, afin que les gens concernés par ces handicaps puissent utiliser Amazon Echo.

À l’heure où des millions d’Américains possèdent une enceinte connectée, la question de l’accessibilité de cette technologie risque inévitablement de se poser. Microsoft, Google et même Porhnub ont déjà cherché à adapter leurs outils aux personnes en situation de handicap. Comment les enceintes connectées pourraient-elles s’adapter aux déficiences visuelles ou au mutisme de certains utilisateurs ou utilisatrices ?

Le designer Abhishek Singh a apporté le 11 juillet 2018 un début de réponse à cette interrogation. Dans une vidéo publiée sur Twitter, il explique comment il est parvenu à faire en sorte que l’enceinte d’Amazon réponde à des directives adressées en langue des signes.

« Si la voix est le futur de l’informatique, qu’en est-il de ceux qui ne peuvent pas parler ou entendre ? J’ai utilisé TensorFlow.js pour qu’Amazon Echo réponde au langage des signes », écrit le designer, qui n’est lui-même pas concerné par ces handicaps.

If voice is the future of computing what about those who cannot speak or hear ? I used @TensorFlow.js to make @AmazonEcho respond to sign language. #DeepLearning #AI #javascript pic.twitter.com/5OYyQHuiw9

