Apple serait en train de muscler sa gamme de produits en rapport avec la musique.

Apple veut mettre le paquet sur la musique. Portée par son service Apple Music, la firme de Cupertino vient de lancer le HomePod, une enceinte connectée plus à l’aise avec son rendu sonore que son assistant vocal. Selon les informations de Bloomberg publiées le 25 juin 2018, une deuxième version de l’objet intelligent serait d’ores et déjà dans les tuyaux pour 2019. S’agirait-il de la version Mini et moins chère dont nous avons déjà entendu parler ? Nul ne le sait.

En parallèle, Apple devrait donner un sacré coup de boost à son offre de produits conçus pour écouter de la musique, à savoir des AirPods 2, des AirPods Premium et un casque avec arceau.

Musique, maestro

Il pourrait donc y avoir une gamme d’AirPods. L’entrée de gamme, correspondant aux écouteurs vendus actuellement, accueillerait un modèle aux prestations plus premium, attendu pour 2019. Les sources de Bloomberg évoquent pêle-mêle : réducteur de bruit, étanchéité relative (à la pluie et à la transpiration) et plus grande portée. Ils pourraient aussi accroître les fonctionnalités liées à la santé, gros axe de communication chez Apple. Les AirPods simples, eux, se contenteraient d’une nouvelle puce, de l’activition de Siri à la voix et d’une boîte compatible avec la recharge sans-fil (pour fonctionner avec la station de recharge AirPower).

On termine ce tour d’horizon des rumeurs par le possible lancement d’un casque audio haut de gamme — au-delà du Studio 3 de Beats par exemple — et capable de rivaliser avec les solutions offertes par Bose et Sennheiser. Un temps prévu pour la fin d’année, ce prétendu nouveau produit Apple connaîtrait quelques pépins de développement et ne serait plus espéré avant 2019. L’année prochaine, il conviendra alors de tendre l’oreille.