Un magasin Best Buy a été la cible de voleurs intéressés par des produits Apple. Au-delà du fait divers, c'est la méthode qui prête à sourire.

Tous les moyens sont bons pour cambrioler un magasin. Mais certaines méthodes sont plus capillotractées que d’autres. En témoigne ce larcin commis au sein de l’enseigne Best Buy. Selon les informations de WSB-TV publiées le 19 juin 2018, des individus se sont pris pour Ethan Hunt, héros de la franchise Mission : Impossible, au moment de pénétrer dans le bâtiment afin de voler plus de 100 000 dollars de produits Apple. « C’est un cambriolage à la Mission : Impossible », a insisté le sergent Robert Parsons.

Cet article s’auto-détruira dans cinq secondes

Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise au cinéma, a réalisé des dizaines et des dizaines de cabrioles dans ses aventures. Pour le coup, les coupables n’ont pas choisi la plus difficile, ni la plus adaptée à leur objectif : ils ont fait un trou dans le plafond du magasin situé sur Hammond Drive (Atlanta) pour descendre en rappel afin de se frayer un chemin jusqu’à la réserve remplie de trésors Apple se revendant très cher en seconde main (iPhone, iPad et autres MacBook). Un plan d’action qui a surpris les employés et certains clients fidèles.

En tout cas, les voleurs n’ont pas été arrêtés — preuve que leur méthode saugrenue était la bonne. La police va néanmoins chercher des pistes sur des bandes de vidéosurveillance et jeter un œil sur les marchés gris, lesquels pourraient observer une revente d’objets Apple à la hausse.

En France, il s’avère que nos bandits sont beaucoup moins délicats. En août 2015, des individus avaient foncé dans l’Apple Store de Lille avec une voiture-bélier. Tout de suite, cela fait plus Mad Max.