Facebook va permettre à des partenaires, puis à toutes les pages publiques, de créer des quiz interactifs en vidéo en direct, inspirées du jeu HQ Trivia qui a fait un carton aux États-Unis. Brace yourselves.

Les nouvelles fonctionnalités de vidéo en direct de Facebook pourront bientôt être utilisées pour créer des quiz interactifs en tout genre, a annoncé le réseau social dans un communiqué du 19 juin 2018. « Nous pensons que regarder des vidéos n’a pas à être une activité passive, et beaucoup de formats de divertissements — de jeux télévisés à de la fiction — peuvent être réinventés pour se focaliser sur les communautés », affirme Facebook.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité ne sera accessible qu’à des « créateurs et des partenaires ». Des média comme BuzzFeed ou INSIDER sont dans les premiers à pouvoir tester ce nouvel outil censé permettre de créer des « sondages, des quiz, des challenges, et bien plus », a ajouté Facebook dans un autre billet posté le 19 juin intitulé « rendre la vidéo pour interactive ».

Surfer sur le succès de HQ Trivia

Cette nouvelle fonctionnalité est directement inspirée du succès surprise de l’application HQ Trivia aux États-Unis (disponible en France mais en VO), qui fait un carton depuis son lancement en 2017. Sorte de « Question pour un Champion » en ligne et en direct, il permet aux utilisateurs de gagner jusqu’à 2 000 dollars par jour en répondant à une dizaine de questions. Le principe : tout le monde peut se connecter et jouer, et ceux qui ont bien répondu à toutes les questions se partagent la mise. Lancé en août 2017 sur iOS, le jeu avait déjà rassemblé un million de joueurs en janvier 2018, notamment grâce à la popularité de son présentateur principal, Scott Rogowsky.

INSIDER, une déclinaison lifestyle du site Business Insider, proposera donc un projet exactement sur le même modèle : « Une émission interactive qui défiera les gens en leur posant des questions de pop culture, avec l’aide de leurs amis. Les joueurs pourront voir quels amis sont en train de jouer et voir comment ils répondent aux questions. Les joueurs qui ont bien répondu pourront gagner une certaine somme d’argent. »

Des Français ont tenté de reproduire le concept début 2018 avec une application appelée FlashBreak, mais n’ont pour l’instant séduit qu’entre 3 000 et 4 000 participants par jour. Début juin 2018, l’application a passé un accord avec Cyril Hanouna, le présentateur de Touche pas à mon Poste (TPMP) qui dispose d’une grosse communauté de fans, dans l’espoir d’augmenter son nombre d’utilisateurs. Elle fait désormais gagner jusqu’à 1 000 euros par jour, au lieu de 100 euros par jour auparavant.