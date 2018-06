Alors que le casque de réalité mixte HoloLens a été présenté au public il y a plus de trois ans, son successeur est attendu pour le premier trimestre 2019.

Début 2015, Microsoft avait su capter l’attention du public et des médias en dévoilant l’HoloLens. Il a toutefois fallu attendre mi-2016 pour que ce casque de réalité mixte, qui s’est retrouvé à bord de l’ISS afin de tester l’emploi de ce type de dispositif dans le cadre des tâches qu’accomplissent astronautes, soit mis en vente, notamment en France, mais pour des publics bien précis.

Mais voilà maintenant plus de trois ans que l’HoloLens est figé dans sa conception : si la firme de Redmond s’est concentrée sur la partie logicielle de son produit, la partie matérielle n’a pas changé. Pendant un temps, il a été question de distribuer une version améliorée de l’HoloLens, mais cette idée a de toute évidence été écartée pour que la priorité soit donnée à la mouture d’après.

C’est cette déclinaison — la v3 interne qui sera la v2 pour le public, en somme — qui fait parler d’elle aujourd’hui. Selon le site Thurrott, généralement bien informé dès qu’il s’agit de Microsoft, Microsoft a l’intention de mettre en vente le nouvel HoloLens au cours du premier trimestre 2019. Ce qui veut dire que le groupe américain pourrait le présenter plus tôt, par exemple lors d’une conférence.

Thurrott indiquait déjà début 2017 une date de sortie en 2029 pour le nouvel HoloLens.

Les caractéristiques précises de ce nouvel HoloLens ne sont hélas pas données, le casque nouvelle génération n’étant décrit que dans des termes généraux : on le dit plus léger et plus confortable, mais aussi plus performant avec un écran de meilleure qualité, délivrant un champ de vision plus étendu. On le dit aussi plus abordable, car le prix de vente du modèle actuel est clairement hors de portée du grand public.