Vous êtes à la recherche d'une solution pour transformer votre télévision en Android TV, à petit prix ? La Xiaomi Mi Box 3 est disponible pour 51 euros sur Cdiscount

Vous comptiez investir dans une box Android TV, mais la Nvidia Shield dépasse largement votre budget ? Et si vous optiez pour une alternative ? La Xiaomi Mi Box 3 est proposée pour 51 euros sur Cdiscount.

En alternative aux box proposées par les fournisseurs d’accès Internet, pour pouvoir regarder Netflix, pour jouer, ou juste pour pouvoir profiter d’une expérience multimédia, les boîtiers multimédias peuvent vite devenir indispensables.

Le Mi Box 3, est une box multimédia commercialisée par Xiaomi, un constructeur chinois que l’on connaît pour ses produits proposés avec un excellent rapport qualité/prix.

Cette box au design compact et sobre, embarque un SoC Amlogic S9005X Cortex A53 couplé avec 2 Go de mémoire vive, ce qui lui procure une navigation fluide et de correctes performances en jeu, et un espace de stockage de 8 Go.

Elle tourne sous Android TV 6.0 ce qui permet d’accéder au Play Store et supporte la 4K.

Pourquoi nous vous recommandons cette box ?

Elle supporte les vidéos en 4K

Elle propose un traitement HDR

Elle dispose d’un très bon rapport qualité/prix

Elle est proposée pour 51 euros sur Cdiscount.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.