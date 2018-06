Après des mois de teasing, la plateforme d'e-commerce lance enfin ses enceintes connectées en France. Les pré-commandes sont ouvertes ce 5 juin 2018 et seront expédiées à partir du 13 juin 2018. L'Echo Spot arrivera quant à lui le 23 juillet dans l'hexagone.

Amazon a enfin dévoilé son enceinte connectée Amazon Echo en France. Les pré-commandes sont ouvertes depuis ce mardi 5 juin 2018 à 23h dans l’hexagone, comme nous l’a annoncé le géant de la tech, lors d’une présentation en avant-première de l’appareil.

Il est donc possible de pré-commander dès à présent à la fois l’Amazon Echo et l’Amazon Echo Dot. Les deux appareils seront expédiés à partir du 13 juin prochain. Plus petite et moins chère, l’Echo dot est la version « mini » d’Amazon Echo : la différence réside principalement dans la taille et la capacité de ses enceintes.

La plateforme d’e-commerce accompagne aussi cet événement d’une autre annonce produit : l’Amazon Echo Spot, une enceinte connectée croisée avec un réveil embarquant une interface visuelle tactile ronde, est également disponible en pré-commande, et sera mis en vente en France à partir du 23 juillet prochain.

-50 % pendant 10 jours

Les trois appareils fonctionnent avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Elles se commandent de la même manière, en prononçant le mot « Alexa » avant de lancer une commande.

Pour « célébrer le lancement » des produits en France, les prix seront affichés à -50 % pendant une courte durée, a précisé le géant tech dans un communiqué. Voici les tarifs des trois appareils, avec entre parenthèse le tarif spécial promotionnel :

Pour l’Echo et l’Echo Dot, les tarifs promotionnels seront en vigueur à partir du 5 juin, et ce pendant 10 jours, nous a précisé l’entreprise.

Les appareils seront disponibles dans plusieurs coloris :

Trois couleurs pour Amazon Echo : gris chiné, gris anthracite (le plus foncé) et gris clair (« sable »)

Deux couleurs pour Amazon Echo Dot : noir et blanc

Deux couleurs pour Amazon Echo Spot : noir et blanc

De nombreux skills et partenaires français

Le lancement de ces enceintes connectées concurrentes de Google Home — présent en France depuis août 2017 — a été retardé à plusieurs reprises, mais les premiers béta-testeurs peuvent en profiter depuis le mois de février.

Pour arriver en force sur le marché, Amazon a longuement travaillé sur les spécificités françaises liées à son enceinte. Au niveau de la langue, par exemple : « Il fallait qu’Alexa soit capable de comprendre tous les accents, du nord, du sud-est, du sud-ouest », nous explique Nicolas Meynard, responsable produit Alexa pour la France, lors d’une présentation à la presse. Des milliers d’employés d’Amazon ont été mis à contribution pendant des mois pour tester les enceintes en français, afin qu’Alexa apprenne les particularités de la langue — les liaisons, accents, prononciation des noms propres, etc.

Le géant américain a également noué de nombreux partenariats avec des médias français (France Inter, RTL, le Parisien, France Info, Brut, Capital) dont certains préparent des flash info entièrement dédiés aux enceintes d’Amazon. On trouve également d’autres skills comme la possibilité de commander un Uber, une pizza Domino’s, un restaurant sur la Fourchette ou farfouiller dans les Pages Jaunes.

La musique, sans Google et Apple

Au niveau de la musique, le compte par défaut sera celui d’Amazon Music Unlimited. L’abonnement pour le service de musique en streaming coûte actuellement 5,99 euros par mois en France : celui-ci sera de 3,99 euros par mois pour les détenteurs d’un Amazon Echo. Les membres Prime qui ne souhaitent pas payer pourront avoir 40 heures d’écoutes gratuites et accès à 2 millions de chansons (sur 50 millions pour les abonnés payants).

Il est toutefois possible d’ajouter facilement un compte payant Spotify ou Deezer. En revanche, Amazon Echo ne peut, à ce jour, pas être jumelé avec un compte Apple Music ou Google Play Music (ou YouTube Music, le service qui doit bientôt arriver en France). « Il faut voir du côté de Google », souligne Brad Rosenfeld, chef de la musique numérique pour la France. À noter que d’autres produits Google, comme la gamme Nest, seront compatibles avec les enceintes Amazon.