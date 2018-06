Les assistants virtuels de Google et Amazon pourraient bientôt faire leur apparition sur la Xbox One qui accueillait seulement Cortana depuis 2016. L'information n'a pas encore été confirmée par Microsoft.

Google Assistant et Alexa d’Amazon viendraient rejoindre Cortona dans l’expérience d’assistance virtuelle de la Xbox One. C’est une capture d’écran obtenue le 3 juin dernier par un de nos confrères de Windows Central, auprès d’une « source sûre », qui a permis de prendre connaissance de cette future implantation.

Amazon Alexa and Google Assistant to join Cortana on the Xbox One 🔥 https://t.co/5ANO1LOL7M #xbox #microsoft pic.twitter.com/f61p11vITD — Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) June 3, 2018

Un trio d’assistants pour une console

Dans cette capture, on peut voir une nouvelle section permettant d’activer les trois assistants sur sa Xbox, ce qui ouvrirait des possibilités intéressantes et fort pratiques pour les usagers. La nouvelle reste encore officieuse puisqu’aucun communiqué officiel n’a été fait par Microsoft à ce sujet.

La Xbox One de Microsoft ne proposait jusqu’ici que quelques commandes vocales avec son propre assistant virtuel Cortana, contrôlable via Kinect ou un casque. Une option qui n’avait pas vraiment remporté l’unanimité et poussé Microsoft à revoir Cortana, légèrement en retard sur la course des assistants virtuels par rapport à Google et Amazon.

Bien que l’on ignore encore les options qui nous seront offertes par l’introduction des deux assistants, peut-être pourrait-on voir là un pas de Microsoft vers une intégration plus généralisée de Google Assistant et Alexa d’Amazon sur les PC. En tout cas, cette annonce ferait un pas vers le projet d’une collaboration Cortana/Alexa annoncée en août 2017.