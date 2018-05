Vous êtes à la recherche d'un forfait sans engagement à un prix abordable, utilisable en France et depuis l'Europe et avec une bonne enveloppe de data ? Sosh propose dès aujourd'hui une promotion sur son forfait avec 20 Go de 4G.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Après Free et Bouygues Telecom, c’est au tour de Sosh de se mettre au diapason et de proposer un forfait sans engagement à 4,99 euros par mois.

L’heureux élu est son forfait de 20 Go, initialement à 19,99 euros par mois qui passe à 4,99 euros par mois pendant un an grâce au code promo : COCORICO

Ce forfait mobile sans engagement comprend les appels, SMS et MMS illimités et 20 Go de 4G par mois. Depuis l’Europe (Zones Europe + Suisse + Andorre + DOM) il donne droit aux appels, SMS (illimités également vers l’Europe) et MMS illimités avec 20 Go de data par mois.

Avec le code promo : COCORICO le forfait initialement à 19,99 euros par mois passe à 4,99 euros par mois pendant un an pour les nouveaux clients, et ce jusqu’au 1er juin 2018 à 9h.

Pourquoi nous vous recommandons ce forfait ?

Orange propose le meilleur réseau 4G en France

Il s’agit d’un forfait sans engagement, pour une totale liberté

Il offre une quantité suffisante de data par mois

Vous avez jusqu’au 1er juin pour profiter de cette offre. N’hésitez pas à la comparer avec les autres forfaits sans engagement du moment pour vous faire un avis.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.