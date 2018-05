Jeff Holden, qui dirigeait les projets de véhicules volants chez Uber, a donné sa démission. Mais Uber continue de miser sur sa division Elevate, censée forger le futur de l'entreprise à long terme.

Jeff Holden, le responsable de la division de véhicules volants d’Uber, va quitter l’entreprise, a annoncé Uber le 17 mai 2018. Il avait rejoint l’entreprise en 2014 afin de développer ce projet de taxis aériens, surnommé Elevate.

Uber travaille sur la création de véhicules volants depuis plusieurs années. Le 28 juillet 2017, la plateforme plus connue pour sa mise en relation entre des VTC et des clients, a montré à quoi ressemblait son projet de transport dans les airs. « Ce n’est pas un hélicoptère, c’est plutôt un véhicule électrique qui décolle et atterrit verticalement », précise la vidéo de présentation.

La division de voitures volantes n’est pas abandonnée pour autant. Comme le rappelle Recode, Uber a débauché en mars dernier Eric Allison, le chef d’une entreprise Zee Aero, la très secrète entreprise soutenue par Larry Page qui conçoit également des voitures volantes. Il prendra vraisemblablement la tête des véhicules volants après le départ de Holden.

La semaine passée, le nouveau DG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a annoncé que ce projet de véhicules aériens était indispensable à la stratégie à long terme de l’entreprise, même s’il est coûteux. « On accepte les pertes à court terme si ça nous permet de rapporter du business qui marche sur le long terme », a-t-il expliqué.