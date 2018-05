Vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait mobile ? Vous aimeriez qu'il soit sans engagement, avec une bonne enveloppe de data et surtout à moins de 20 euros ? RED by SFR propose un forfait à 30 Go pour 10 euros par mois à vie.

Le forfait sans engagement RED by SFR avec 30 Go de data pour 10 euros par mois à vie revient sur le devant de la scène. Si vous recherchez un forfait sans engagement, avec une enveloppe de data confortable et un prix attractif, suivez le guide.

Disponible du 15 au 28 mai 2018, l’offre Red by SFR propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et une enveloppe de 30 Go de data par mois avec l’usage modem et SFR Wifi inclus. Après dépassement des 30 Go, une recharge de 100 Mo pour 2 euros sera faite jusqu’à 4 fois, puis la connexion à Internet sera bloquée.

Depuis l’Union européenne et les DOM le forfait permet de bénéficier des appels, SMS et MMS en illimité et de 3 Go d’Internet. Il est précisé que l’utilisation du forfait depuis l’Union européenne et les DOM doit être raisonnable.

Pourquoi nous vous recommandons ce forfait ?

Il s’agit d’un forfait sans engagement

Pas de mauvaise surprise, il est à 10 euros par mois à vie

Son enveloppe de 30 Go couvre sans peine un bon nombre d’usages

Vous avez jusqu’au 28 mai pour profiter du forfait mobile Red by SFR avec 30 Go pour 10 euros par mois à vie.

Pour vous faire une idée, n’hésitez pas à comparer ce forfait avec d’autres forfaits sans engagement, grâce au comparateur de forfait mis en place par nos collègues de FrAndroid.

