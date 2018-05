Si vous êtes un aficionado de la marque à la pomme et que vous souhaitez renouveler votre panoplie, les offres eBay pourrait vous intéresser. Elles listent les dernières références, de l'iPhone X aux AirPods en passant par l'iPad et l'iPhone 8.

Vous souhaitez remplacer votre ancien iPhone pour un iPhone X ou l’iPhone 8, mais vous ne savez pas où trouver la perle rare au meilleur prix ? eBay recense tous les types de produits et notamment les produits Apple, il n’y est donc pas curieux d’y voir apparaître des offres intéressantes. Suivez le guide !

Notez que tous les produits Apple bénéficient de la garantie internationale.

iPhone X L’iPhone X à 899 euros

Depuis que l’iPhone X a pointé le bout de son nez en novembre dernier, des tas de constructeurs de smartphones ont copié cette petite encoche située sur le haut de l’écran. Mais ils n’ont probablement pas compris que ce n’est pas pour cela que l’iPhone X est un succès.

Avec l’iPhone X, Apple propose du haut de gamme comme la concurrence peine à en faire. Le smartphone embarque la dernière puce maison, A11 Bionic, couplée à 3 Go de mémoire vive pour une expérience sur iOS 11 plus fluide que jamais. Son écran de 5,8 pouces occupe toute la taille du smartphone pour effacer tous les boutons sur la devanture. Il s’agit ici d’un écran OLED, grande première pour Apple, qui pour une première réussit le tour de force. Il intègre également une batterie de 2 900 mAh ainsi qu’un double capteur photo de 12 mégapixels à ouverture f/1,8.

Notre test complet se trouve à cette adresse.

iPhone 8 L’iPhone 8 à 629 euros

Commercialisé à peine quelques semaines avant l’iPhone X, l’iPhone 8 est le smartphone abordable de l’année côté Apple. Ceux qui n’apportent que peu d’importances à un écran grand format, encoché et borderless profiteront d’une des déclinaisons du format iPhone classique les plus abouties à l’heure actuelle. Le dos en verre est d’une élégance rare.

Il embarque la même puce A11 Bionic que l’iPhone X couplée à 2 Go de mémoire vive et un écran petit format de 4,7 pouces qui adopte la technologie TrueTone pour de meilleures couleurs, réservée jusqu’alors à l’iPad Pro. Une batterie de 1 960 mAh complète l’ensemble, avec au dos un excellent appareil photo de 12 mégapixels à ouverture f/1,8 et une capacité de stockage de 64 Go.

iPad 2017 L’iPad 2017 à 250 euros

L’iPad 2017 est une évolution mineure de l’iPad Air 2, ce qui se traduit globalement par une nouvelle puce. Elle reste une tablette très capable et, à 100 € de moins que sa sœur commercialisée en 2018, c’est une excellente affaire. Elle vous permettra de profiter des dernières nouveautés d’iOS et de tout ce que vous pourriez souhaiter faire avec une tablette tactile, du multimédia aux jeux vidéo mobiles.

Elle embarque une puce A9, 2 Go de mémoire vive, un écran Retina de 9,7 pouces affichant une définition de 2048 x 1536 pixels oléophobe, une batterie de 8 827 mAh et une capacité de stockage de 32 Go. Elle est compatible Wi-Fi uniquement et tourne sous iOS 11.

L’iPad 2017 est disponible en trois coloris : or, blanc et gris. Des iPad Pro de première génération sont également disponibles.

Apple AirPods Les écouteurs AirPods Bluetooth à 130 euros

Les Apple AirPods sont des écouteurs true-wireless sortis en 2017. Comme pour la majorité des produits Apple, ils s’intègrent à l’écosystème natif de la marque avec notamment Siri et d’autres fonctionnalités exclusives. Ces écouteurs sont Bluetooth et se glissent parfaitement dans le creux de vos oreilles.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.