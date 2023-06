Avant le lancement d’iCloud Photos, Apple proposait la fonction « Mon flux de photos », qui synchronisait automatiquement les 1 000 dernières images de son iPhone avec son iPad ou son Mac. « Mon flux de photos » s’arrêtera le 26 juillet 2023.

Entre 2011 et 2014, le seul moyen de synchroniser des images entre ses appareils Apple s’appelait « Mon flux de photos » (My Photo Stream en anglais). Lancée avec iCloud, cette fonction téléversait automatiquement et gratuitement les 1 000 dernières photos prises par un utilisateur dans le nuage, afin de les rendre accessibles sur tous les appareils Apple de la maison (iPhone, iPad, Mac et Apple TV). Ce service avait pour inconvénient de compresser la qualité des photos et de les cacher dans un dossier « Mon flux de photos », ce qui pouvait le rendre difficile à trouver. Mais, le service avait pour grand avantage de ne prendre aucune place dans les 5 Go de stockage inclus par défaut.

Le 26 juillet 2023, Apple mettra définitivement fin à « Mon flux de photos », après avoir déjà mis fin à l’ajout de nouvelles images le 26 juin. Les utilisateurs d’iCloud Photos, qui synchronisent l’intégralité de leur photothèque entre leurs appareils, ne sont pas concernés.

L’illustration officielle de « Mon flux de photos », utilisée par Apple en 2011. Une photo prise sur un appareil est envoyée automatiquement dans un dossier disponible partout, grâce à iCloud. // Source : Apple

Comment sauvegarder les photos de « Mon flux de photos » ?

Si vous utilisez iCloud pour sauvegarder vos photos, il est très probable que vous ne soyez pas concernés par l’arrêt de « Mon flux de photos ». La plupart des utilisateurs utilisent la vraie synchronisation iCloud, qui occupe de l’espace de stockage, et qui offre beaucoup plus de fonctions.

Pour s’assurer que l’on utilise bien la bonne version d’iCloud, rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone. Touchez votre nom tout en haut (ou iCloud si vous utilisez une vieille version d’iOS), rendez-vous dans iCloud et sélectionnez Photos. Si l’option Synchroniser cet iPhone est activée dans la section d’en tête « Photos iCloud », alors tout va bien. En revanche, si vous voyez que « Mon flux de photos » est activé, il va falloir sauvegarder vos images d’ici au 25 juillet.

Si les Photos iCloud sont activées sur votre appareil, vous devriez voir ça. Pas de panique donc. // Source : Capture Numerama

Si vous faites partie du faible pourcentage d’utilisateurs qui utilisent encore « Mon flux de photos », rendez-vous dans l’application Photos, choisissez Albums et sélectionnez Mon flux de photos. Ici, il vous faudra sélectionner les images que vous souhaitez sauvegarder et cliquer sur Enregistrer. Elles seront enregistrées directement sur votre appareil, ce qui permettra de ne pas les perdre le jour où Apple met fin à ses serveurs.

Le plus simple pour conserver ses données est d’activer iCloud Photos qui, avec son stockage gratuit de 5 Go, risque d’être sous-dimensionné pour beaucoup. Le mieux est d’opter pour la formule à 99 centimes d’euro par mois, pour passer à 50 Go. Autre option, utiliser un autre service comme Google Photos ou Amazon Photos, qui offrent plus de stockage gratuitement. Mais, il vous faudra prendre le réflexe d’utiliser une autre application que celle d’Apple.

