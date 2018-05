Un premier rendu du Samsung Galaxy Note9 aurait fuité sur les internets, et qui semble très similaire à son prédécesseur.

Quand nous avons publié notre test du Galaxy S9+, nous avions choisi un titre un brin provocateur mais tellement vrai : « la meilleure publicité pour le Galaxy S8+ ». Et peut-être que nous écrirons la même chose pour le Galaxy Note9, si la récente fuite s’avère juste. Depuis son compte Twitter, Ice Universe, connu pour ses indiscrétions très souvent confirmées, a partagé un rendu de la prochaine phablette de Samsung. Sur la photo, on croirait voir un Note8, ce qui qui confirmerait cette volonté de ne rien changer en matière de design du côté du constructeur coréen.

Samsung was lazy in 2018 and I concluded that Note9 will not change much. This is just a small adjustment to Note8. pic.twitter.com/uNoAW1thcT

— Ice universe (@UniverseIce) May 8, 2018