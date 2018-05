La plateforme Klout, qui donnait un « score d'influenceur » sur le web, va disparaître le 25 mai 2018. Mais la firme qui avait racheté la plateforme travaille déjà sur un nouvel outil de « calcul de score d'impact » sur Twitter. Fuyons.

Klout va disparaître, a annoncé son PDG Pete Hess dans un communiqué ce 10 mai 2018. La plateforme dédiée au calcul d’un « score d’influence en ligne » pour chaque internaute fermera définitivement le 25 mai prochain.

Klout avait été racheté en 2014 par Lithium Technologies, une firme qui conseille les entreprises dans la création et gestion de leurs communautés de clients. Elle aurait dépensé à l’époque près de 200 millions de dollars pour finaliser cette acquisition, avait rapporté Forbes.

« Le rachat de Klout a fourni à Lithium une technologie d’intelligence artificielle et de machine-learning précieuse, mais Klout en tant que seul service n’est pas cohérent avec notre stratégie à long terme », justifie aujourd’hui Pete Hess.

To all of our fans : after careful consideration we have decided to shut down the Klout website & the Klout Score. This will happen on May 25, 2018. It has been a pleasure serving you, and thank you for your ongoing support over the years. Details here : https://t.co/xCNdYachxF

— Klout (@klout) May 10, 2018