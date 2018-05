Alors que Google vient de boucler la refonte de Gmail, l'entreprise américaine aurait le projet de revoir de fond en comble Google News. Une annonce en ce sens surviendrait lors de la conférence Google I/O.

À la fin du mois d’avril, Google a mis à disposition des internautes la nouvelle version de Gmail, qui apporte, outre une refonte assez remarquable de l’interface, plusieurs options et fonctionnalités, comme un mode confidentiel, la sécurisation des mails avec la double authentification, les réponses suggérées ou encore la possibilité de demander à un mail déjà reçu de le réceptionner plus tard.

Or, Google pourrait ne pas en rester là : maintenant qu’il a achevé le ravalement de façade de Gmail, le géant du net voudrait s’attaquer à la refonte de Google News. C’est ce que le site AdAge rapporte, en s’appuyant sur une source non identifiée. Celle-ci pourrait être annoncée en mai, sans doute lors de la deuxième semaine, car c’est à ce moment qu’aura lieu la conférence Google I/O (8-11 mai).

Ce qui changerait dans Google News

Selon AdAge, la refonte de Google News se ferait à plusieurs niveaux : il y aurait tout d’abord un toilettage de l’habillage graphique afin de moderniser le look actuel du portail. Cela voudrait dire que le design actuel n’aura pas tenu un an, le service ayant déjà bénéficié d’un important toilettage l’été dernier, avec une organisation par blocs, une épuration de l’interface et l’ajout d’une section à personnaliser.

Outre les changements visuels dans Google News, il y aurait l’ajout d’une section propre à YouTube, pour mettre en avant les vidéos d’actualité — il n’est pas clair si cette rubrique accueillera aussi des vidéos d’information venant d’autres sites, comme Dailymotion. Ce service comporte pourtant une section assez étoffée sur l’actualité, avec les rediffusions des émissions matinales de radio.

Google News devrait aussi faire une place à Google Play Newsstand, un outil agrégeant des nouvelles et fournissant un service de kiosque mis en place par la firme de Mountain View. Il a été lancé en novembre 2013 et offre aux internautes la possibilité de s’abonner à des magazines, dans certains pays, mais aussi à des fils d’actualités, et de recevoir les nouveaux numéros et les mises à jour automatiquement.

Plus exactement, Google News fera une place au successeur de Google Play Newsstand, qui devrait être fermé au profit d’une nouvelle application qui reprendra le flambeau avec un nouveau design mais aussi des fonctionnalités plus poussées. Il n’est pas encore tout à fait clair si l’entreprise américaine prépare une application dédiée ou si ce que propose Play Nesstand sera ajouté à l’application Google News.

Enfin, il est suggéré que Google News « utilisera la technologie AMP (Accelerated Mobile Pages) », affirme AdAge, qui est un projet lancé par la société américaine pour que le temps de chargement des pages web soit amélioré de façon significative. À la base, la technologie AMP a été pensée pour améliorer le confort de navigation lorsque l’on surfe sur le net depuis un terminal.